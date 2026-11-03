"Що взагалі відбувається... Були матчі проти України": тренер збірної РФ з футболу заявив про найскладніший момент в історії

Головний тренер збірної Росії з футболу Валерій Карпін назвав нинішнє відсторонення від міжнародних турнірів найскладнішим моментом в історії команди. Фахівець, забувши назвати причини санкцій, додав, що ситуацію не можна порівнювати з непотраплянням на чемпіонати світу чи Європи, як це сталося під час його ігрової кар’єри в 1998 і 2000 роках.

Про це Карпін заявив в інтерв’ю пропагандистському каналу "Россия 24". За його словами, найскладнішим був 2022-й, коли "всі не розуміли, що взагалі відбувається", а зараз футболісти російської збірної відвикли від атмосфери офіційних матчів, проводячи лише товариські спаринги.

Росія ізольована від світового футболу

Збірна Росії з футболу. Джерело: РФС

"2022 рік, мабуть, був найскладнішим. Усі не розуміли, що взагалі відбувається. Мабуть, це був найскладніший період. Потім настала стадія прийняття. Зараз складніше. На цей момент це найскладніший період за всю історію російського футболу. Ви кажете, ми не потрапили на ЧС-2000, але ми грали відбіркові матчі. Були матчі проти Франції, Ісландії, України. Але це були офіційні матчі. Ажіотаж, тиск і хвилювання, які були в цих матчах, не порівняти з нинішніми товариськими матчами", – сказав Карпін.

Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

Валерій Карпін. Джерело: РФС

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна Росії в останньому товариському матчі зіграла внічию з другим складом команди Нігерії, ведучи 3:1.