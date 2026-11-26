"Ще 10 поразок": Ф’юрі висунув вимогу для нового бою з Усиком

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) висловив готовність провести третій поєдинок проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Водночас британець назвав бій з нашим співвітчизником одним із небагатьох, який викликає в нього справжній інтерес.

Про це Ф’юрі заявив в інтерв’ю YouTube-каналу OOOSCH TV. Циганський король, як називають 38-річного боксера з Моркама, також висунув умову для проведення трилогії з Усиком – у рингу та за його межами має бути забезпечене чесне й об’єктивне суддівство.

Усик переміг Ф’юрі в реванші

"Мені цікаво побитися з Ентоні Джошуа. Можливо, провести з ним реванш, якщо бій вийде хорошим. А потім... Можливо, влаштувати трилогію з Олександром Усиком, якщо в цьому буде сенс і якщо я зможу розраховувати на чесне ставлення. Бо якщо цього не буде, то який у цьому сенс? Можна просто записати мені ще 10 поразок, хоча я не програв жодного з цих боїв. У такому разі я не бачу в цьому жодного сенсу", – сказав Ф’юрі.

Олександр Усик

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф’юрі – у травні-2024 роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 і 113-114), а вже в грудні – на записках всіх трьох суддів (116-112, 116-112, 116-112).

Після другої поразки від українця Тайсон оголосив про завершення кар’єри. Однак уже у квітні 2026-го він переміг суперника з Росії. Після цього він пройшов польського ветерана Маріуша Ваха (39-14, 20 КО). 11 грудня Ф’юрі проведе поєдинок проти Джошуа в Кардіффі.

Ф’юрі блазнював у перших раундах

Бій Джошуа – Ф’юрі відбудеться в Кардіффі

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.