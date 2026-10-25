Шалене кохання української зірки і відомого француза: як випадок звів Світоліну і її майбутнього чоловіка в Парижі, а війна розлучила

Влітку 2026-го перша ракетка України Еліна Світоліна і улюбленець мільйонів тенісних фанів по всьому світу Гаель Монфіс відсвяткували п'яту річницю весілля, одеситка підтримувала коханого француза протягом його прощального турне у 2026-му, грала в міксті, а він на кортах зізнавався їй у коханні і з посмішкою повторював: "Щаслива дружина, щаслива родина". Пара виховувала доньку і здавалась щасливою, доки 19 жовтня Світоліна приголомшила новиною про розлучення.

Рішення Еліни засмутило багатьох любителей тенісу і спорту загалом, вони не розуміють, чому вона йде на такий крок, хоча стверджує, що продовжує любити Гаеля. Але жоден з них не був на її місці і не знає, через що проходила українка після кривавого повномасштабного вторгнення РФ в її країну. А ми вирішили згадати яскраву історію кохання двох тенісних зірок, яку протягом більше семи років обговорював весь світ.

Месьє та мадам Монфіс. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Світоліна і Монфіс були знайомі задовго до початку свого роману, оскільки частенько брали участь у одних і тих самих турнірах. Можливо, симпатія з боку француза була і раніше, але Еліна кілька років зустрічалася з відомим англійським крикетистом Рісом Топлі. І ці стосунки здавались дуже серйозними. Адже британець познайомив одеситку із сім'єю, а Світоліна обрала Лондон своєю штаб-квартирою.

Монфіс тим часом теж не сумував, зав'язуючи стосунки з красунями з різних куточків Європи. Щоправда, з колегами по корту не зустрічався з 2008-го – з часів спекотного, але й достатнього швидкоплинного роману зі словацькою білявкою Домінікою Цибулковою. Пара грала разом на "Ролан Гаррос" у міксті та прикрасила обкладинку L'Equipe.

Еліна Світоліна та Рис Топлі.

Але жодну зі своїх коханих Гаель так і не повів під вінець. А на початку 2018-го закінчилися і стосунки Світоліної з Топлі. "Просто у мене на першому місці теніс, а у нього – крикет", – розповіла про причини розриву Еліна.

За іронією долі 2018 рік у підсумку став для першої ракетки України дуже успішним, вона виграла кілька турнірів у першій половині сезону, а закрила його історичною перемогою на Підсумковому наприкінці жовтня. А потім у листопаді вирішила відсвяткувати свій успіх із друзями у Парижі. І це рішення українки стало доленосним.

Після того, як Еліна виставила фото зі столиці Франції в Instagram, їй одразу написав Гаель. "Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися. Дивовижний збіг, що ми одночасно опинилися в Парижі, адже я живу зараз у Лондоні, а Гаель, хоч і сам родом з Парижа, живе в Женеві. Ми обидва приїхали відпочити лише на кілька днів", – розповідала Еліна JS.

Шалене кохання української з... Джерело: Instagram Еліни Світоліної Розгорнути

Монфіс та Світоліна в одеській опері. Джерело: Instagram gemslife

Як потім зізнавалася тенісистка, в Гаелі її підкорили доброта і чесність: "Він завжди знає правильні слова і розуміє, через що я проходжу в тенісі". А ось світ дізнався про початок стосунків українки і на 8 років старшого француза вже у лютому під час Australian Open-2019, коли під час матчу Світоліної у її боксі камери вихопили Монфіса.

"Так, він підтримує мене, тут нічого приховувати. Сподіваюся, ми його ще багато разів побачимо – і не тільки в моїй ложі, а й на корті... Для вас це був сюрприз? Що ж, так, ми зустрічаємося", – зізналася після матчу Еліна.

Незабаром пара створила власний обліковий запис gemslife, склавши назву зі своїх ініціалів. У шапці профілю чесно написали, що не ідеальні і в майбутньому, безумовно, ще будуть робити помилки.

Світоліна та Монфіс не прихо... Джерело: Instagram gemslife Розгорнути

Еліна Світоліна і Гаель Монф... Розгорнути

Перша криза в українсько-французьких відносинах настала лише через кілька місяців після "Ролан Гаррос", яку Світоліна змушена була пропустити через травму. Про проблеми закоханих свідчило видалення спільного облікового запису, який повернувся після успішного для Еліни Вімблдона, де вона вперше дійшла до півфіналу.

А потім Еліна привезла француза в Україну, щоб показати йому Київ та рідну Одесу, нагодувати борщем, відвідати знамениту одеську оперу та покатати на яхті Чорним морем. І француз залишився під враженням від подорожі.

Тенісисти багато фотографувалися. Джерело: Instagram gemslife

Світоліна та Монфіс відпочивали в Україні.

"Монфіс – супервихована людина, яка закоханими очима дивиться на Еліну. Я жодного разу не бачив, щоб гравець-чоловік розминав перед матчем гравця-жінку, як це відбувається у Монфіса і Світоліної. Гаель – унікальний гравець, природні дані, як у кішки. Він може щось неймовірне зробити з м'ячем. І Еліна цьому в нього навчилася, я бачу ці удари", – зазначав колишній спонсор українки Юрій Сапронов.

Відносини Світоліної та Монфіса не зіпсував навіть карантин: вони вчили одне одного танцювати, освоювали мови, знімали кумедні ролики.

Світоліна і Монфіс поза кортом. Джерело: Instagram gemslife

Монфіс має і музичні таланти. Джерело: Instagram gemslife

А ось повернення на корт у 2021 році в Австралії мало не поставило крапку у цій гарній любовній історії. На Australian Open-2021 під час пандемії коронавірусу парі заборонили жити разом у Мельбурні. Монфіс перебувава не у найкращій формі, швидко вилетів і навіть заплакав.

І хоч після свого поєдинку Світоліна намагалася підтримати коханого, написавши на камері "Гаель" і намалювавши серце, щось між спортсменами сталося, тому що в лютому 2021-го після "шолома" в Австралії Еліна та Гаель взяли перерву у своїх стосунках.

"Ми з Гаелем вирішили зробити перерву в наших відносинах. Рішення було прийняти неймовірно складно, тому що ми все ще любимо один одного. Але ми також найкращі друзі, і розуміємо, що нам потрібне місце для особистого простору для реалізації цілей", – написала Світоліна у своєму Instagram, а загальний тенісист видалили.

Еліна та Гаель разом виходили у світ. Джерело: Instagram gemslife

Світоліна та Монфіс на відпочинку. Джерело: Instagram gemslife

Ті, хто наполегливо вважав роман тенісистів лише піарходом, вже радісно потирали руки. Але, мабуть, під час паузи Монфіс зрозумів, що не може втратити Еліну, і коли на початку квітня вона повернулася після турніру в Майамі в Монако, де має апартаменти, на неї вже чекав Гаель.

А 3 квітня французький тенісист відвіз українську приму в гори у Швейцарії і на фоні розкішної природи освідчився, після чого виклав фото з обручкою на пальці Світоліної в соціальні мережі та підписав її: "Вона сказала: "Так". Мадам МОНФІС".

"Це було дуже несподівано, я дивувалася, що відбувається. Я відчувала, що Гаель трохи нервує. Те, що сталося, стало справжнісіньким сюрпризом. Це був приголомшливий момент для нас обох. Поїздка, в яку він мене взяв, теж стала сюрпризом. Пейзаж був дуже красивим", – розповідала потім про свої враження Еліна.

Монфіс зробив пропозицію у горах Швейцарії. Джерело: Instagram gemslife

Обручка Еліни Світоліної. Джерело: Instagram Гаеля Монфіса

Еліна Світоліна. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Після обручки щасливий француз подарував своїй королеві шикарний Mercedes. А весілля тенісистів відбулося у липні у Женеві.

Урочистість відвідали 75 гостей, серед яких було багато зірок спорту та шоу-бізнесу, зокрема легенда НБА та збірної Франції Тоні Паркер, а також американська актриса та співачка Крістіна Міліан. Як розповіла Еліна, свято коштувало лише 25 тисяч євро, тоді як за свою кар'єру українка виграла понад 18 мільйонів.

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina

Шалене кохання української з... Джерело: vogue.ua Розгорнути

Красиві весілля Світолина в Швейцарії. Джерело: vogue.ua

Під час святкування Монфіс вимовив зворушливу промову, зізнавшись, як важко йому було домогтися кохання Еліни: "Я відчуваю стільки емоцій. Напевно, виграти "Ролан Гаррос" було б простіше".

"З того дня, як ти увійшла в моє життя, стала причиною, через яку я дихаю. Ти – зірки на моєму небі. І я б не хотів, щоб було інакше. Ти – любов всього мого життя", – зізнається Монфіс у коханні своєї мадам.

Світоліна та Монфіс. Джерело: Instagram Юліана Світоліна

Весільний торт Еліни та Гаеля. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Шалене кохання української з... Джерело: vogue.ua Розгорнути

ОПОРА ДЛЯ СИЛЬНОЇ ЖІНКИ. Після весілля, окрім щасливих моментів, парі довелося пройти через багато випробувань. Світоліна дуже болісно переживає війну в Україні, її та Гаеля турбували травми, а потім мосьє та мадам Монфіс дізналися, що чекають на дитину. Але все пережите і особливо народження дочки Скай ще більше скріпило їх союз.

"Звичайно, Еліна змінилася з часу нашого знайомства. Але це більше стосується особистих речей, бо спочатку вона просто дівчина, яка тобі дуже подобається, потім вона вже стає твоєю дружиною, а зараз вона ще й мати. І це приносить серйозні зміни. Можливо, тепер менше тиску, який вона сама на себе чинить, адже має сім'ю, і я думаю, що вона також дорослішає. Тому вона зовсім не схожа на ту дівчину, з якою я почав зустрічатися", – розповів Монфіс.

Світоліна та Монфіс. Джерело: Instagram gemslife

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina

Світолина та Монфіс з донькою. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Разом з тим, француз зізнався, що завжди бачив у ній сильну жінку: "Вона сама вирішує, що їй робити в житті. Коли ми прийшли до рішення, що хочемо мати дитину, це був потужний крок, тому що він означав перерву, ти ставиш на паузу свою кар'єру. Думаю, це нелегке рішення, навіть з усією любов'ю та бажанням мати сім'ю, але зробити це, коли ти в топі... І коли вона це зробила, я був такий: "Вау". Я був вражений".

Гаель згадав, як дружині було тяжко на початку повномасштабної війни. В Україні залишалася родина Еліни, що змушувало її відчувати страх і тривогу щодня: "Моя роль полягала в тому, щоб бути поруч, щоб вона могла покластися на мене, якщо захоче. Ми – команда, і я знаю, що в неї бувають важкі моменти. Я намагаюся перебувати поруч і бути для неї міцною опорою, коли вона цього потребує".

Світоліна підтримала Україну. Джерело: instagram.com/elisvitolina

Світоліна та Монфіс на корті

Цей шлюб здавався ідеальним, вони разом виховувала доньку, а коли француз оголосив, що 2026-й рік стане останнім на його спортивному шляху. На домашньому Grand Slam у Парижі він програв уже в першому турі, після чого організатори "Ролан Гаррос" влаштували йому церемонію прощання. У відео до Гаеля звернулися Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Енді Маррей, Яннік Сіннер, Карлос Алькарас та інші зірки світового тенісу. На корт також вийшли друзі та партнери Гаеля по збірній Франції, які завершили свої кар’єри раніше: Жиль Сімон, Рішар Гаске, Жо-Вілфрід Цонга.

Але після усього цього Монфіс в першу чергу подякував дружині: "Я хочу подякувати своїй Еліні, бо без неї, можливо, мене не було б тут сьогодні. Ми разом уже вісім років, вісім прекрасних років ти поруч зі мною. Але я говорю не про Еліну Світоліну як тенісистку, я говорю про Еліну як жінку, справжню жінку, мою дружину, яка поруч у будь-якій ситуації, у будь-який момент. Яка завжди підтримувала мене як чоловіка, не тільки як тенісиста, яка завжди була поруч, коли я сумнівався, яка завжди вміла підбадьорити мене. І найголовніше: ти подарувала мені найбільший подарунок – нашу доньку. Я кохаю тебе".

Монфіс висловився за підтримку України.

Сім'я Світолиної та Монфіса. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Сама Світоліна написала листа доньці Скай про Монфіса для видання The Player's Tribune. У ньому українка розповідає їй про карʼєру батька і пояснює, чому він є видатним тенісистом.

"Перше, що тобі варто знати – Гаель Монфіс був одним із найвидатніших майстрів подачі. Твій тато лише одним ударом міг змусити людей щось відчути. Майже як на концерті, де звучить ідеальна пісня, або в кіно, у якому кажуть ідеальну репліку, і в тебе виникає відчуття: "О, Боже. ВАУ", – написала Світоліна.

"Коли дивишся, як грає Гаель, відчуваєш зв'язок з чимось глибшим, ніж спорт. Тобі здається, що його теніс – це не просто коли один гравець намагається знищити іншого. Це послідовність захопливих моментів, які утворюють магію. А твій тато був найкращим чарівником на корті", – впевнена українка.

Світоліна і Монфіс грали в парі. Джерело: US Open

Світоліна і Монфіс грали в парі. Джерело: US Open

На US Open Еліна і Гаель грали в парі і дісталися півфіналу, після чого француз почав готуватися до останніх матчів у кар'єрі, а українка – гри за збірну, азійської серії турнірів і Підсумкового. Нічого не віщувало біди, коли несподівано з'явилося повідомлення про розлучення зірок.

"Усі знають, як багато для мене значить Україна. Але я рідко говорила про те, як війна вплинула на мене зсередини. Сьогодні я хочу бути відвертішою. Ви не бачили моїх безсонних ночей, сумнівів і того, як я поступово втрачала саму себе. Гаель бачив усе це. Згодом я зрозуміла, що мені потрібно знайти шлях назад до себе – і зробити це, залишаючись у шлюбі, неможливо. Це найважча правда, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися, і найважче, що мені доводилося говорити людині, яку я кохаю", – написала Світоліна.

Монфіс як завжди підтримав кохану, особливо після хвилі хейту на її адресу від розчарованих фанатів і підкреслив, що вона назавжди залишаються родиною і батьками своєї доньки.

Світоліна та Монфіс у Женеві. Джерело: vogue.ua