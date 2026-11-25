"Шахтар" з Усиком на трибунах зазнав історичної поразки в Лізі чемпіонів. Відео

Донецький "Шахтар" уперше в історії програв турецькому "Фенербахче". Матч 5-го туру Ліги чемпіонів у Лондоні на легендарному стадіоні "Стемфорд Брідж" завершився з рахунком 0:1. Єдиний зарахований гол у зустрічі забив Ведат Мурікі на 56-й хвилині, скориставшись відскоком м'яча у штрафному майданчику донецької команди.

Ведат Мурікі забив єдиний гол

Зустріч розпочалася зі спроб "Шахтаря" заволодіти м'ячем і налагодити комбінаційну гру. Підопічні Арди Турана використовували короткі передачі, намагалися контролювати темп і поступово просуватися до чужого штрафного майданчика. Однак турецький клуб не дозволяв українській команді надовго закріплюватися поблизу своїх воріт і в разі втрати м'яча швидко повертався до оборонних дій.

Усик із дружиною на матчі "Ш... Джерело: Кадр із трансляції Розгорнути

"Фенербахче" зробив ставку на більш вичікувальну гру. Команда контролювала м’яч на окремих відрізках, не завжди прагнула прискорювати атаки, але за появи вільного простору намагалася доставляти його до штрафного майданчика через фланги. Найпомітнішу активність в атаці проявляли Мейсон Грінвуд, Керем Актюркоглу та Ведат Мурікі.

Шахтар програв Фенербахче

У середині першого тайму турецький клуб створив кілька небезпечних моментів. Гринвуд змусив Дмитра Різника вступити в гру після удару зі штрафного, а потім "Фенербахче" почав частіше використовувати подачі з кутових. Мурікі та Огуз Айдин отримали нагоди пробити головою, однак їм забракло точності. На 40-й хвилині вже "Шахтар" відповів небезпечною атакою: Аліссон отримав передачу у штрафному, але Едерсон відбив його удар.

На 17-й хвилині Мурікі відправив м’яч у сітку після підбирання у штрафному. Однак після перегляду VAR Майкл Олівер скасував взяття воріт через гру рукою в атакувальній фазі.

До перерви рахунок так і не змінився, хоча "Фенербахче" частіше завершував атаки ударами й створював загрозу після стандартних положень.

Після поновлення гри турецька команда додала в активності. "Шахтар" продовжував шукати можливості для позиційних атак, але суперник почав частіше доставляти м’яч у штрафний і навантажувати оборону донецького клубу. На 56-й хвилині це принесло результат: після удару Мейсона Гринвуда Дмитро Різник відбив м’яч, однак підбирання дісталося Мурікі, який відправив його у ворота.

Практично одразу "Фенербахче" міг збільшити перевагу. Грінвуд отримав можливість пробити зі штрафного майданчика, але Різник урятував команду. За дві хвилини Мурікі знову опинився в центрі уваги, однак його гол скасували через офсайд.

Пропущений м’яч змусив "Шахтар" активніше шукати шлях до воріт суперника. Донецька команда стала частіше використовувати фланги й намагалася створювати загрозу завдяки стандартним положенням. На 60-й хвилині Єгор Назарина пробив здалеку, але м’яч пролетів повз ворота. Ще за кілька хвилин Микола Матвієнко виконав небезпечний штрафний, однак Едерсон зумів перевести м’яч убік від воріт.

Шахтар програв у домашньому матчі

У заключній частині зустрічі "Шахтар" більше уваги приділяв атаці, але турецька команда не дозволяла супернику регулярно завершувати комбінації ударами. "Фенербахче" відповідав контратаками й стандартними положеннями, змушуючи донецьких футболістів повертатися до оборони.

Попри спроби відігратися, господарям не вдалося відновити рівновагу. "Фенербахче" зберіг мінімальну перевагу й довів матч до перемоги з рахунком 1:0.