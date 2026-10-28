"Шахтар" відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Донецький "Шахтар" не відпустить 24-річного венесуельського вінгера Глейкера Мендосу на товариський матч національної збірної проти Росії, запланований на 17 листопада 2026 року, пише SOLOVENEX. Український клуб дозволив футболісту взяти участь лише в першій грі листопадового збору, яка відбудеться в Іспанії.

Мендоса не зіграє проти Росії. Джерело: SOLOVENEX

14 листопада збірна Венесуели зустрінеться з командою Країни Басків у Більбао. Після цього поєдинку Мендоса має повернутися до розташування "Шахтаря" і не супроводжуватиме національну команду в поїздці до Росії.

Глейкер Мендоса

Таким чином, український клуб обмежив участь свого футболіста в листопадових матчах збірної одним товариським поєдинком. Гра проти Росії відбудеться через три дні після зустрічі з командою Країни Басків.

Мендоса виступає за збірну Венесуели із січня 2025 року. За цей час він провів 11 матчів у складі національної команди.

Мендоса виступає за збірну В... Джерело: instagram.com/gleikermendoza Розгорнути

У 2026 році Глейкер Мендоса забив п'ять голів у ворота київського "Динамо", виступаючи за два українські клуби. Чотири м'ячі венесуельський футболіст забив киянам у складі "Кривбасу", ще один – після переходу до донецького "Шахтаря".

Глейкер Мендоса

26 квітня в матчі 25-го туру УПЛ "Кривбас" програв "Динамо" з рахунком 5:6. Мендоса оформив покер, відзначившись на 13-й, 29-й, 34-й і 45+2-й хвилинах першого тайму. До перерви криворізька команда вела з рахунком 4:1, однак у другій половині зустрічі кияни забили п'ять м'ячів і здобули перемогу.

Глейкер Мендоса. Джерело: instagram.com/gleikermendoza

27 жовтня Мендоса знову відзначився в матчі проти "Динамо", цього разу у складі "Шахтаря". Зустріч 1/8 фіналу Кубка України завершилася перемогою донецького клубу з рахунком 3:0. Венесуелець відкрив рахунок на 43-й хвилині, скориставшись відскоком після розіграшу стандартного положення. З 30-ї хвилини кияни грали в меншості після вилучення Тараса Михавка.