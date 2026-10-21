"Шахтар" у більшості програв "Інтеру" в Лізі чемпіонів. Відео

Донецький "Шахтар" програв виїзний матч третього туру Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера". Поєдинок у Мілані на легендарному "Сан-Сіро" завершився з рахунком 1:0.

Зустріч розпочалася з атак господарів. Уже на третій хвилині Маркус Тюрам пробив по воротах Дмитра Різника, однак голкіпер "Шахтаря" відбив удар. Незабаром міланці заробили кілька кутових, а на п'ятій хвилині Хакан Чалханоглу пробив поруч зі стійкою.

Донецький клуб поступово налагодив гру в атаці й почав створювати небезпечні моменти. На 16-й хвилині Олег Очеретько отримав можливість пробити з вигідної позиції, але відправив м'яч значно вище поперечини. На 27-й хвилині Глейкер Мендоза завдав удару з кута штрафного майданчика, однак захисник "Інтера" заблокував спробу.

Інтер – Шахтар

На 32-й хвилині "Шахтар" був змушений провести заміну: травмованого Педрінью замінив Єгор Назарина. Після цього українська команда продовжила шукати можливості біля воріт суперника.

На 40-й хвилині Валерій Бондар виграв верхову боротьбу після кутового і пробив головою в нижній кут. Хосеп Мартінес упорався з ударом. Ще через чотири хвилини Очеретько знову опинився у вигідній позиції, але не влучив у ворота.

Інтер переміг Шахтар

У першому таймі "Шахтар" також активно використовував короткі передачі та командні комбінації. Водночас "Інтер" відповідав власними атаками, а на 21-й хвилині Анже-Йоан Бонні змусив Різника вступити в гру після удару в нижній кут.

На початку другого тайму Вінісіус Тобіас пробив із краю штрафного майданчика, але м’яч пройшов повз ворота міланців. На 60-й хвилині Бонні завдав ще одного удару, який не викликав труднощів у Різника.

На 66-й хвилині Маркус Тюрам прорвався до штрафного майданчика і пробив у правий кут, однак український голкіпер відбив м’яч. Незабаром ситуація ускладнилася для "Інтера": на 68-й хвилині Алессандро Бастоні отримав червону картку за грубе порушення правил.

"Шахтар" провів одразу кілька замін на 72-й хвилині. На поле вийшли Ісаке Сілва, Невертон і Лассіна Траоре, замінивши відповідно Олега Очеретька, Глейкера Мендозу та Кауана Еліаса. У "Інтера" Луїс Енріке замінив Петара Сучича, який перед цим отримав жовту картку.

Попри чисельну перевагу донецької команди, на 77-й хвилині міланці відкрили рахунок. Генріх Мхітарян віддав передачу до штрафного майданчика, а Карлос Аугусто завершив атаку ударом у нижній кут воріт Дмитра Різника.

На 83-й хвилині Арда Туран випустив на поле Бруніньйо замість Аліссона. За хвилину "Інтер" отримав можливість збільшити перевагу: Мхітарян вийшов на оперативний простір, але пробив поруч із лівою стійкою.

У перших двох турах загального етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию з ПСВ на виїзді з рахунком 1:1, а потім переміг АЕК із рахунком 3:1 у номінально домашньому матчі, який відбувся в Лондоні.

Наступний матч у турнірі донецький клуб проведе 3 листопада проти лісабонського "Спортінга" на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок матчу – о 19:45 за київським часом.