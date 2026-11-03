"Шахтар" програв "Спортінгу" в Лізі чемпіонів. Відео

Донецький "Шахтар" програв лісабонському "Спортінгу" в 4-му турі Ліги чемпіонів. Матч на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж" завершився з рахунком 0:1.

Перший тайм минув у рівній боротьбі. "Шахтар" частіше використовував фланги й намагався створювати небезпеку після стандартних положень. На 6-й хвилині Педро Енріке перевірив Руї Сілву ударом із-за меж штрафного майданчика, а на 22-й Микола Матвієнко після кутового пробив головою повз ворота. Ще один хороший шанс виник у Кауа Еліаса на 42-й хвилині, коли він не зумів точно замкнути головою подачу з флангу.

Шахтар – Спортінг

"Спортінг" відповідав швидкими атаками. На 9-й хвилині Максиміліано Араухо пробив по воротах, але його удар заблокували захисники. Португальці також загрожували після стандартів, однак до перерви рахунок не змінився.

Після поновлення гри Ісса Думбія на 47-й хвилині не скористався вигідною нагодою, пробивши повз ворота. Але на 59-й півзахисник "Спортінга" виправився: отримавши м’яч у штрафному майданчику, він відправив його в нижній правий кут і відкрив рахунок.

Пропущений гол змусив "Шахтар" діяти активніше. На 54-й хвилині Кауан Еліас не зумів пробити крізь захисника, а на 65-й Марлон Гомес спрямував м’яч поруч із лівою стійкою. Ще за п’ять хвилин Руї Сілва впорався з ударом Аліссона. Водночас португальці не обмежувалися обороною і на 63-й хвилині ледь не збільшили перевагу після удару головою Едуарду Куарежми. Воротар донеччан урятував команду.

Шахтар атакував

Важливий епізод стався на 72-й хвилині. Вінісіус Тобіас упав у штрафному майданчику "Спортінга" після контакту із захисником. Арбітр Іван Кружляк після перегляду відеоповтору не призначив пенальті, вирішивши, що порушення правил не було.

Шахтар не зміг забити Спортінгу

Тренерський штаб "Шахтаря" спробував змінити перебіг зустрічі замінами: на 68-й хвилині замість Єгора Назарини та Глейкера Мендози вийшли Ісаке Сілва та Невертон. Однак зрівняти рахунок донеччанам не вдалося.

Арда Туран

На останніх хвилинах "Шахтар" продовжував атакувати, заробляв кутові та шукав нагоди для ударів, але оборона "Спортінга" зберігала перевагу. Головним недоліком української команди стала нульова реалізація створених моментів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию 1:1з нідерландським ПСВ.

У другому турі "гірники" перемогли грецький АЕК (3:1). Підопічні Арди Турана тоді вперше в історії провели домашній матч на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж".

У третьому турі чемпіон України програв виїзний матч третього туру Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера". Поєдинок у Мілані на легендарному "Сан-Сіро" завершився з рахунком 1:0.