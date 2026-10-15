"Шахтар" наблизився до лідерів: турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 2-го туру

У Лізі чемпіонів відбулися матчі другого туру основного етапу нового розіграшу турніру. Команди подарували вболівальникам неймовірно видовищний і результативний футбол, забивши у 18 поєдинках неймовірні 78 м'ячів, що стало новим історичним рекордом змагань.

Українських шанувальників футболу порадував єдиний представник нашої країни в єврокубках донецький "Шахтар". Підопічні Арди Турана в номінально домашньому матчі на "Стемфорд Брідж" у Лондоні здобули вольову перемогу над грецьким АЕКом – 3:1.

Гравці "Шахтаря" святкують гол. Джерело: ФК "Шахтар"

Календар матчів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Джерело: ФК "Шахтар"

Цей успіх дозволив "гірникам" піднятися на 11-те місце в турнірній таблиці з активом у чотири очки. Стільки ж набрала мюнхенська "Баварія", проте у німецького суперчемпіона краща різниця забитих і пропущених м'ячів.

Лідерство захопили одразу дев'ять команд, які виграли по два матчі. До їхнього числа несподівано увійшли іспанський "Бетис" та німецький "Штутгарт".

Найгучнішою сенсацією став провал на старті турніру італійських клубів, які у восьми матчах набрали лише чотири очки. Зокрема, обидві свої зустрічі програв і наступний суперник "Шахтаря" міланський "Інтер".

Вболівальники "Шахтаря"

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів

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