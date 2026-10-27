"Шахтар" – "Динамо". Онлайн-відео голів Кубку України з футболу

Донецький "Шахтар" відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти київського "Динамо" на 43-й хвилині. Автором гола став венесуельський нападник Глейкер Мендоса.

На 30-й хвилині захисник "Динамо" Тарас Михавко отримав червону картку, після чого кияни залишилися в меншості. "Шахтар" скористався чисельною перевагою та посилив тиск на ворота суперника.

Після розіграшу кутового голкіпер киян Георгій Бущан невдало вибив м'яч кулаком. Круглий снаряд відскочив до венесуельця, який точним ударом низом пробив воротаря.

На 74-й хвилині Аліссон укотре розібрався з Дубінчаком і віддав ідеальний пас на голову Ізакі, який без проблем зробив рахунок 2:0.

До переходу в донецький "Шахтар" Глейкер Мендоса виступав за криворізький "Кривбас". 26 квітня 2026 року венесуельський нападник забив чотири голи в матчі Української Прем'єр-ліги проти "Динамо", який завершився перемогою киян з рахунком 6:5.

Глейкер Мендоса. Джерело: ФК Кривбас

"Шахтар" і "Динамо" вперше зустрілися в Кубку України в сезоні 2001/02. До матчу сезону 2026/27 команди провели 18 кубкових зустрічей: 11 перемог здобув донецький клуб, сім разів сильнішими були кияни. Різниця забитих м’ячів становить 27:18 на користь "гірників".

У фіналах Кубка України суперники зустрічалися 11 разів. У шести фіналах переміг "Шахтар", у п’яти – "Динамо". За кількістю здобутих трофеїв у турнірі донецький клуб також випереджає київський: 15 Кубків України проти 14.