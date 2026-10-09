"Ризикуєш": Усик отримав жорстку відповідь від колишнього промоутера через бій з Вайлдером

Колишньому абсолютному чемпіону світу у двох вагових категоріях Олександру Усику (25-0, 16 КО) не варто битися з американським ветераном Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО). Поєдинок проти Бронзового бомбардувальника несе багато ризиків, які навряд чи можна компенсувати фінансовою стороною.

Таку думку в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing News висловив відомий промоутер Олександр Красюк, який працював з Усиком 12 років. Голова компанії K2 Promotions наголосив, що його колишній підопічний може зруйнувати свою репутацію та всі досягнення.

Постер бою Усик – Вайлдер. Джерело: створено ШІ

""Якщо цей ризик якось компенсується фінансовою складовою, то, можливо, ризикнути варто. Але ти маєш пам’ятати, що ризикуєш не лише своїм здоров’ям, а й спадщиною. Спадщина, яку ми створювали понад 12 років, а він сам вибудовував її, мабуть, близько 20 років, ставши чемпіоном Європи та світу серед аматорів і олімпійським чемпіоном, – безцінна. Її неможливо оцінити грошима. Якщо ти готовий проміняти її на певну суму – що ж, це твій вибір", – сказав Красюк.

Олександр Красюк. Джерело: Кадр із відео

Олександр Усик із чемпіонськими поясами

Раніше Олександр звернувся з суворим попередженням до Усика через бій з Вайлдером. Також він розкритикував команду українця за відмову від чемпіонських поясів.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у травні, коли переміг технічним нокаутом нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Деонтей Вайлдер.

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.