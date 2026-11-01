Ринок на $39 млрд. Що нового буде у спортивних технологіях у 2027 році та куди рухається цей напрям

Чи помічали ви, наскільки багато навколо вас інформації про улюблений спорт? Навіть якщо це не такий популярний в Україні снукер або крикет. А про футбол чи баскетбол є цілі статистичні портали зрозумілою мовою. Але насправді ви бачите найменшу частку багатомільярдної галузі – спортивних технологій. OBOZ.UA розповідає про всі ключові віхи її розвитку та наскільки великого прориву чекати у 2027 році.

Спортивні технології дорожчають зі швидкістю світла

32 мільярди доларів. Саме таким був ринок спортивних технологій на всій планеті на початок 2026 року. Компанія Fortune Business Insights прогнозує, що напрям тільки зростатиме і має сягнути майже 40 млрд до кінця грудня. А далекоглядна оцінка дає зростання у 5 разів – 200 млрд доларів до 2034 року! І тут є за рахунок чого: сфера демонструє стрімкий прогрес завдяки масовій цифровізації спорту, впровадженню штучного інтелекту, пристроїв на руках і в кишені, а ще завдяки монетизації цифрових медіа.

Передові спортивні медіа отр... Джерело: Sky Sports Розгорнути

Штучного інтелекту в спорті стає більше. І це не проблема

Уявити наше повсякдення без ШІ вже дуже складно – і спорт не виключення. Для нього він не просто допоміжний інструмент, це один із базових технологічних сегментів ринку та стимул розвитку. Ви вже бачили, як в іспанській Ла Лізі просто посеред гри виводять багато складної статистики, неймовірно наочно виглядають тактичні побудови з верхньої камери просто під час розвитку подій. Ну а ще ШІ дає змогу побачити метрики: наскільки складним був удар чи яка вірогідність голу.

Штучний інтелект поглинув і сферу тренувальної аналітики. Він опрацьовує величезні масиви сирих даних, що надходять із датчиків на гравцях. Вже за лічені миті замість складних таблиць тренери отримують готові практичні рекомендації для коригування навантажень у режимі реального часу. Не забувайте про скаутів – ми вже писали, як вони за допомогою технологій знаходять якісних талантів просто у себе вдома.

Ілюстрація з Ла Ліги. Джерело: Microsoft

З іншого боку, ШІ допомагає тренеру аналізувати сезон. Добре навчений алгоритм покаже вам, у чому сила суперника та де слабкість його ігрових схем. Звісно, уявити собі підсумковий результат на полі без людини все ще складно, але знайте, що в топових лігах ваш улюблений ШІ-асистент, через якого питають рецепт м’яса на вечерю, допомагає підготувати умовний "Реал" до Ліги чемпіонів. Великий клуб вже не може відмовлятися від такої зручної опції у своїй роботі. Та й, якщо чесно, не хоче.

У провідних спортивних медіа буде ще більше грошей

Згадайте, як до ковіду ми всі дивилися спорт по звичайному кабелю, зрідка через супутник. Тепер же УПЛ має власний ОТТ-канал, а щоб подивитися футбол топ-ліг, треба мати кілька підписок на різні сервіси. І все це заховалося у вашій кишені, бо підключене у смартфоні. Саме цей напрям глобально розвернув спортивні технології на початку 2020-х і продовжує лишатися рушієм надалі. Глядачів шукають також у мобільних додатках, через що мовники та ліги мають вкладати туди гроші.

Передові спортивні медіа отр... Джерело: Sky Sports Розгорнути

Замість того, щоб продавати лише одну й довгу пряму трансляцію, компанії монетизують короткі нарізки у соцмережах та додатках. Ви бачили такі рілс від українських трансляторів, де в них одразу є реклама – ось це чудовий приклад адаптації під нове медіасередовище. Та й спонсор цей вузькогалузевий, бо йому теж потрібен точковий комерційний удар. Ви навіть не помічаєте, як стаєте частиною великої рекламної гри за лаштунками.

Де шукати гроші й розвиток далі?

Медіа-імперії дуже залежні від багатих світових ринків. Наприклад, американська Major League Baseball (бейсбол) глобально пішла в Індію та навесні уклала стратегічне партнерство для масштабування цифрового контенту та залучення нової фан-бази на мільярд людей. А в далекій Австралії футбольна ліга збирає дані про вболівальників, щоб контент був якомога точнішим. І кожен цей рух має бути максимально виваженим. Подивіться на історію Мбаппе та Китаю. Всі вже наче вибачилися, всі всіх зрозуміли – але виробники з Піднебесної розривають рекламні контракти з футболістом, а місцевий транслятор відмовляється повертати Ла Лігу на екрани.

Спорт надалі розвиватиметься ще більше, його капіталізація отримуватиме 22% щороку. Україна, наприклад, як частина Європи, мож покласти "в кишеню" нішевий спорт – автоперегони, гандбол і велоспорт. Через ШІ вони стають зрозумілішими, а отже більше людей можуть увімкнути умовний крикет замість звичного футболу. Після війни можна отримати бум розумних стадіонів, де буде не тільки безконтактний прохід і розумне керування потоками фанатів, а й навіть персоналізовані пропозиції на трибунах. Вкладатимуться і в робоспорт, бо ще трохи – і металеві гуманоїди гратимуть у футбол як профі.

Робо-змагання вже давно не і... Джерело: Oxford Розгорнути

Але де шукати гроші на це? Європа та США заможні, вони і без того дають 30% і 37% відповідно від усього світу. У них усе добре: ключові турніри продаються, престижні ліги мають постійного глядача, а уявити Старий світ без футболу чи тенісу на вихідні просто неможливо. Тоді як американці не можуть жити без перегляду бейсболу, баскетболу, хокею чи гольфу. Але трансляторам на обох континентах потрібні нові ринки, бо тут всі гроші вже викачані.

Основний напрям розвитку це Азійсько-Тихоокеанський регіон, який приваблює за рахунок величезної бази власників смарфтонів і буму цифрового стримінгу в Індії, Китаї, Японії та Південній Кореї. Там усе легко: береш знайомий місцевим вид спорту та приносиш зрозумілі технології. Це дає мільярдні прибутки, значно більші, ніж вкладення у показ. Поклали око й на Близький Схід – навіть попри війну, туди вже повернулися окремі види спорту, а Формула-1 не скасовує гонки, їх просто переносять, зберігши назву ("Гран-прі Бахрейну" в Малайзії). Регіон Перської затоки дуже перспективний попри те, що там генерується поки тільки 3% спортивних грошей. Завдяки мегаінвестиціям у мільярди доларів, туди приходять відомі гравці та круті технології. А з ними і новий розвиток. Споглядають і на Південну Америку з Африкою, хоч цей ринок глибоко відстає від світових трендів. Але звідти спорт забирає дешевші хмарні рішення та скаутинг.

Спортивні технології давно перестали бути просто красивою статистикою на екрані, це величезна індустрія, де кожен фанат так чи інакше стає її частиною та вказує шлях у майбутнє. Спорт переїхав у смартфони, але не загубився там – він просто вказав, де його шукати вже завтра. Головна битва за останніх глядачів і спонсорів розгортається у багатих Європі та США, але далі буде ще цікавіше: щоб дійти до сотень мільярдів доларів вартості, спорт і його технології мають охопити взагалі всю планету і змусити нас дивитися навіть такий далекий і незрозумілий крикет чи бейсбол.