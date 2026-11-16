Розкрито роль Реброва в роботі штабу Мальдери у збірній України

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров бере активну участь у роботі штабу свого наступника на посаді Андреа Мальдери. Легендарний форвард київського "Динамо" долучається до онлайн-конференцій, які італійський фахівець проводить із наставниками збірних інших вікових категорій.

Про це інформує шоу "ТаТоТаке". За даними його журналістів, під час зустрічей Мальдери з іншими тренерами розробляється спільна методологія роботи. Ребров бере участь в обговореннях як віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ).

Сергій Ребров. Джерело: УАФ

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В УАФ хочуть вибудувати єдину вертикаль національних збірних. Це дасть змогу гравцям легше переходити з однієї вікової категорії до іншої, адже їм будуть знайомі основні вимоги та методи.

Також зазначається одна з головних проблем штабу Мальдери – відсутність серед помічників досвідчених фахівців. Українці Тарас Степаненко, Рустам Худжамов і Володимир Єзерський, а також італійці Паскуале Каталано та Франко Джанмартино не мають досвіду роботи на серйозному рівні.

Андреа Мальдера

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Мальдери зазнала трьох поспіль поразок у Лізі націй і втратила шанси на підвищення в класі.

До цього OBOZ.UA аналізував ситуацію для збірної України після того, як команда втратила шанси вийти до дивізіону А Ліги націй.