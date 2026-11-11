Російський чемпіон підло напав у готелі на відомого грузинського бійця UFC в Абу-Дабі. Момент потрапив на відео

Російський чемпіон RFL ("Ліга професійних бійців" – велика американська організація зі змішаних єдиноборств (ММА), яка вважається головним конкурентом UFC) Усман Нурмагомедов і кілька його супутників напали на ексчемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Мераба Двалішвілі в готелі Абу-Дабі. Інцидент стався 11 листопада під час підготовки грузина до виступу на турнірі борцівської ліги Real American Freestyle (RAF).

Двалішвілі розповів, що перебував у холі готелю й давав інтерв’ю організаторам змагань, коли до нього зі спини підійшов Нурмагомедов разом з іншими чоловіками. За словами грузинського бійця, вони почали бити його та приятеля, який був поруч.

"Усман і його друзі підійшли ззаду й почали бити мене та мого молодого друга. Охорона утримувала мене, а вони продовжували штовхати нас ногами, коли ми вже лежали на підлозі", – написав Двалішвілі в соціальних мережах.

Мераба Двалішвілі побили в Абу-Дабі. Джерело: instagram.com/merab.dvalishvili

Після інциденту грузин опублікував відео, на якому видно кров на його обличчі та сліди ушкоджень. Пізніше колишній чемпіон UFC також з’явився на записі, де розповів про те, що сталося. За його словами, проти нього та товариша виступала група, яка значно переважала їх чисельністю.

"Нас було лише двоє. Ми приїхали до Абу-Дабі, а Усман Нурмагомедов і його друзі підкралися ззаду, наче змії. Що це за бійці? Що це за чоловіки, які так чинять? Якщо хочете битися, давайте зробимо це чесно", – заявив Мераб.

Сам момент конфлікту потрапив на окремий відеозапис, який у соцмережах опублікував колишній чемпіон UFC Ілія Топурія. На 37-секундних кадрах Двалішвілі готується до рекламної зйомки RAF, коли до нього підходить група чоловіків. Один із них, імовірно Нурмагомедов, завдає грузину удару в обличчя. Після цього на записі видно сутичку за участю кількох людей.

У конфлікту є передісторія. У січні 2025 року Двалишвілі зустрівся з Умаром Нурмагомедовим на турнірі UFC 311 і переміг одностайним рішенням суддів, захистивши чемпіонський пояс у найлегшій вазі. Після цього стосунки між грузинським спортсменом і представниками родини Нурмагомедових залишалися напруженими. MMA Fighting

Сам грузинський боєць повідомив, що почувається нормально і те, що сталося, не має завадити його наступному виступу. На 14 листопада в нього запланований борцівський поєдинок із колишнім бійцем UFC Марлоном Мораесом на турнірі RAF в Абу-Дабі.