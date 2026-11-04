Російського олімпійського чемпіона наздогнала карма за любов до Путіна

Російський лижник Олександр Большунов не отримав дозволу на повернення до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Керівництво Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) вирішило зберегти обмеження щодо триразового олімпійського чемпіона, однак в організації побоюються, що 29-річний уродженець Брянщини зможе оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Як повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK, питання допуску Большунова обговорювали на засіданні керівництва FIS у вівторок. За інформацією джерел видання, учасники зустрічі висловилися за відмову російському спортсмену в нейтральному статусі. Водночас офіційне рішення щодо його індивідуальної заявки ще має оформити адміністрація федерації.

Олександр Большунов. Джерело: Чемпіонат.com

У самій FIS підтвердили, що на засіданні обговорювали правила надання нейтрального статусу, але наголосили, що конкретних спортсменів не розглядали. За даними NRK, Большунова прямо не згадували, однак учасники зустрічі розуміли, що обговорювані зміни можуть вплинути саме на його ситуацію.

Головна проблема для FIS полягає в можливому оскарженні відмови. Джерела NRK у федерації побоюються, що CAS може зобов’язати організацію допустити росіянина до міжнародних стартів. У вересні FIS опублікувала оновлені рекомендації щодо отримання нейтрального статусу, однак їхні формулювання допускають різні тлумачення.

Олександр Большунов

Російські спортсмени вже мали успішний досвід судового розгляду з міжнародною федерацією. Минулого року російська сторона оскаржила рішення FIS про відсторонення лижників від змагань у нейтральному статусі й виграла справу в CAS. Після цього кілька представників Росії отримали дозвіл виступати на міжнародному рівні. Большунов тоді допуску не отримав.

Александр Большунов

Додаткові побоювання у FIS виникли після недавнього рішення CAS щодо російського хокею. Деякі представники керівництва федерації вважають, що цей вердикт може вплинути й на розгляд справи Большунова.

За інформацією NRK з посиланням на російські ЗМІ, Большунов залишив посаду в клубі ЦСКА, пов’язаному з російською армією, а також вийшов із Національної гвардії Росії, підпорядкованої Владимиру Путину. Після Олімпіади-2022 спортсмен мав офіцерське звання, а згодом його підвищили до капітана.

Большунов є триразовим олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу 2021 року в скіатлоні та володарем 16 медалей великих міжнародних змагань. До відсторонення він був одним із головних суперників норвежця Йоганнеса Клебо.

Російський лижник Олександр... Розгорнути

Сам Клебо в жовтні заявив NRK, що не заперечував би проти повернення росіянина на траси. Норвезький лижник наголосив, що не збирається звинувачувати Большунова в тому, що відбувається, оскільки вважає цю ситуацію частиною масштабнішої політичної проблеми.

"Якщо він повернеться, я буду радий його привітати. Сподіваюся, він буде на тому самому рівні, що й раніше, і ми зможемо проводити такі самі цікаві та напружені дуелі", – сказав Клебо.

У березні 2022 року Большунов брав участь у мітингу-концерті "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!" на московському стадіоні "Лужники". Захід відбувся 18 березня, на сцені виступав Владимир Путин. Лижник з’явився перед публікою в куртці із символікою "Z". Заради участі в концерті він пропустив одну з гонок внутрішніх змагань у Кірово-Чепецьку.

Большунов з іншими спортсмен... Джерело: РИА "Новости" Розгорнути

Після цього від співпраці з російським спортсменом відмовилися кілька закордонних виробників екіпірування. Серед них німецька компанія Kassbohrer, що випускає продукцію під брендом Leki, і шведська SkiGo. Французький виробник Rossignol також призупинив співпрацю з лижником.