"Росіяни? Треба щось робити": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, вперше висловився про допуск РФ до турнірів
Ковтун виступив проти російських гімнастів
Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун, який відмовився виступати за "синьо-жовтих" і перейшов під прапор Хорватії, уперше публічно виступив проти допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів. Водночас він зазначив, що рішення ухвалюють Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і федерації, а не атлети.
Про це Ковтун заявив в інтерв’ю журналістці Паолі Борович на YouTube-каналі видання Sportske novosti. Уродженець Черкас, який на Олімпіаді-2024 приніс Україні "срібло", також звернув увагу на те, що спортсмени з РФ мовчазно підтримують війну проти нашої країни.
Ілля Ковтун.
Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_/
"З огляду на війну та все, що сталося, їм не слід було б дозволяти змагатися. Але ми ніяк не можемо вплинути на рішення. Якщо МОК та інші організації вирішують, що вони можуть брати участь, значить, нам доведеться зустрітися з ними на спортивних аренах. Ну так, звісно, багато хто з них не підтримує війну та режим… Але що мені на це сказати? Не підтримують, але нічого не говорять. Треба щось робити", – сказав Ковтун.
Ілля Ковтун.
Джерело: скріншот відео YouTube-каналу Sportske novosti
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Зазначимо, що в серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи для Хорватії в багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній країни-агресорки назвали Іллю слабким суперником. У жовтні на ЧС у Нідерландах ексукраїнець відзначився ганебним вчинком із росіянином.
До цього гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як порадував Україну.
Ковтун, Цзиньюань і росіянин...
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Гімнаст Ілля Ковтун.
Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_
Раніше в інтерв’ю OBOZ.UA тренерка Ковтуна Ірина Горбачова зазначала, що наша країна нічого не вклала в підготовку її підопічного до ОІ-2024.
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