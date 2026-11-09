"Росіяни не зможуть": Канада виступила із заявою після рішення включити РФ до ЧС з хокею U-20

Влада Канади не збирається змінювати свою позицію щодо заборони російським спортсменам брати участь у турнірах на території країни. Північноамериканці відмовляться видавати візи представникам країни-агресорки навіть після того, як Міжнародна федерація хокею (IIHF) включила РФ до складу молодіжного чемпіонату світу.

Про це в коментарі виданню The Province заявив прессекретар офісу прем’єр-міністра Канади Одрі Шампу. За його словами, влада країни займає тверду позицію щодо неможливості участі росіян у ЧС, поки країна-агресорка веде злочинну війну проти України.

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Джерело: CPAC

"Як заявив прем’єр-міністр, спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть виступати в Канаді від імені своїх країн, доки триває невиправдана війна проти України. Ця позиція залишається незмінною", – зазначив Шампу.

Напередодні стало відомо, що IIHF замінила збірну Норвегії на Росію на чемпіонаті світу серед молодіжних команд. Це було зроблено після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) постановив повернути представників РФ у світовий хокей.

Вердикт CAS викликав вкрай негативну реакцію провідних національних команд. Багато з них оголосили, що не виходитимуть на лід у матчах з агресорами.

Хокеїсти збірної Канади. Джерело: IIHF

Молодіжна збірна Росії з хокею

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею-2028, пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.