"Росіян не буде": Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд
Карни виступив проти РФ
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні виключив приїзд збірної Росії на молодіжний чемпіонат світу з хокею, який його країна прийматиме з 26 грудня до 5 січня. Політик приєднався до жорсткої позиції низки європейських країн щодо повернення країни-агресорки до міжнародних змагань після відповідної постанови Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).
У коментарі журналістам у вівторок Карні зазначив, що Канада просто не допустить російських хокеїстів на свою територію, пише портал thehockeynews.com. Канадський прем’єр нагадав, що Росія продовжує вести злочинну загарбницьку війну проти України, а це унеможливлює її повернення у спорт.
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Джерело: УАФ
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"Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану й жахливу війну в Україні. Поки вона триває, спортсмени з цих країн не виступатимуть у Канаді. Тому, якщо ви питаєте саме про молодіжний чемпіонат світу, то росіян там не буде", – сказав Карні.
Напередодні стало відомо, що збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір. А в самій РФ негайно стали ображати всіх європейців.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
Джерело: CPAC
Хокеїсти збірної Канади.
Джерело: IIHF
Як повідомляв OBOZ.UA, мерка фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею, пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.
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