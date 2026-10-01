Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила

Російські плавці отримали можливість виступати з національними прапорами та гімном на міжнародних змаганнях після зміни правил допуску з боку World Aquatics. Першим великим турніром, на якому це стало можливим для дорослих спортсменів, став етап Кубка світу в Баку, що розпочався 1 жовтня.

Російський плавець на Кубку світу в Баку Джерело: https://t.me/rus_aquatics

Змагання відбуваються у Палаці водних видів спорту в столиці Азербайджану та відкривають серію World Aquatics Swimming World Cup 2026. Баку приймає перший етап з 1 по 3 жовтня, після чого Кубок світу продовжиться в Ташкенті 8–10 жовтня та Астані 15–17 жовтня.

Російські плавці з національною символікою Джерело: https://t.me/rus_aquatics

Зміни щодо російських та білоруських спортсменів World Aquatics затвердила у квітні 2026 року. Бюро організації скасувало дію спеціальних обмежень для дорослих спортсменів із російською та білоруською спортивною приналежністю та дозволило їм брати участь у турнірах на тих самих умовах, що й представникам інших спортивних національностей, включаючи використання національної форми, прапорів та гімнів.

Російський плавець у Баку Джерело: https://t.me/rus_aquatics

До цього російські плавці виступали на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. У вересні 2023 року World Aquatics затвердила спеціальні умови для допуску спортсменів із російськими та білоруськими паспортами як індивідуальних нейтральних атлетів.

Російський плавець хизується... Джерело: https://t.me/rus_aquatics Розгорнути

Рішення World Aquatics стало можливим після зміни позиції Міжнародного олімпійського комітету. У липні 2026 року МОК повідомив, що його попередні рекомендації міжнародним федераціям щодо участі російських спортсменів більше не застосовуються. World Aquatics окремо привітала це рішення, нагадавши, що ще у квітні допустила дорослих російських і білоруських спортсменів до своїх змагань із національною символікою.

Кубок світу в Баку завершиться 3 жовтня. Потім серія під егідою World Aquatics продовжиться в Ташкенті та Астані.

Як повідомляв OBOZ.UA, у квітні Північноєвропейські федерації плавання (Естонія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Литва, Латвія, Ісландія та Фарерські острови) відмовилися підтримати рішення про повернення російських і білоруських спортсменів із національною символікою. При цьому організації заявили про готовність бойкотувати проведення турнірів під егідою World Aquatics у найближчі роки.

У березні 2022 року World Aquatics відсторонила спортсменів Росії та Білорусі від турнірів через війну на території України. У 2023 році їм дозволили брати участь у нейтральному статусі за умови дотримання критеріїв, а в 2026 році обмеження були повністю зняті, включаючи допуск із прапором і гімном.