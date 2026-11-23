Росія хоче познущатися з України з поверненням на ЧС з хокею

Федерація хокею Росії (ФХР) намагається домогтися виключення збірної України зі списку учасників чемпіонату світу 2027 року й посісти її місце. Водночас позиція Міжнародної федерації IIHF щодо допуску РФ за рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) залишається незмінною.

Про це заявив спортивний директор Федерації хокею України (ФХУ) Юрій Кириченко в інтерв’ю Front Office Sports. За його словами, росіяни намагалися зайняти місце норвезької команди з молодіжного ЧС-2027, однак IIHF зіткнулася з бойкотом допуску представників країни-агресорки.

Збірна України з хокею. Джерело: IIHF

"Після рішення CAS і спроб виключити Норвегію з вищого дивізіону молодіжного ЧС я запитав IIHF, чи не планують вони зробити те саме з нами в травні. У відповідь – тиша. Тож відповідь на своє запитання я отримав. За наявною в мене інформацією, у Росії чудово усвідомлюють усю специфіку ситуації: їхня мета – не просто потрапити на чемпіонат світу, а посісти саме місце України. Ми мріємо про те, щоб було ухвалено нове рішення про заборону на участь Росії – це допомогло б нам уникнути проблем у майбутньому", – сказав Кириченко.

Юрій Кириченко. Джерело: Facebook Юрія Кириченка

Нагадаємо, що "синьо-жовтих" можуть замінити на росіян на ЧС через пункт регламенту: представників РФ після зняття санкцій мають повернути до еліти замість команди, яка вийшла з другого місця дивізіону IA, якою і стала Україна. Наша збірна має стартувати на турнірі вперше за 20 років.

Наприкінці жовтня CAS задовольнив апеляцію ФХР на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів. У відповідь європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з ними. А Канада не видала російським хокеїстам візи для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

Склад учасників ЧС-2027 з хокею. Джерело: IIHF

Російських хокеїстів можуть повернути на ЧС.

Пізніше стало відомо, що два судді, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS. Крім того, Росію все ж не допустили до молодіжного ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.