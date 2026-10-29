"Реал" "виганяє" футболіста збірної України після переможного матчу з "Барселоною"

Український голкіпер Андрій Лунін може втратити місце у стартовому складі мадридського "Реала" після перемоги над "Барселоною" з рахунком 2:1 у чемпіонаті Іспанії. Основний воротар команди Тібо Куртуа відновлюється після хвороби й, як очікується, зможе зіграти в найближчому матчі проти "Расінга" із Сантандера.

Як повідомляє іспанське видання AS, бельгійський голкіпер уже повернувся до тренувань із командою. На занятті 29 жовтня він працював у полегшеному режимі, відновлюючи сили після перенесеної хвороби, однак серйозних перешкод для його участі в наступній грі не очікується.

Повернення Куртуа може означати для Луніна повернення на лаву запасних. Українець отримав можливість зіграти в принциповому протистоянні з "Барселоною" після того, як бельгієць вибув через проблеми зі здоров’ям.

Лунін у матчі з Барселоною

Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" завершилася перемогою мадридців з рахунком 2:1. Обидва м’ячі у складі "Реала" забив Кіліан Мбаппе, а Лунін відзначився кількома важливими діями у воротах, зокрема відбив небезпечний удар Жерара Мартіна після кутового.

Лунін і Мбаппе

Однак успішний виступ українця не гарантує йому збереження місця в основі. Якщо Куртуа повністю відновиться, тренерський штаб знову зможе розраховувати на основного голкіпера команди.

Лунін і Моурінью

Наступний матч "Реал" проведе в неділю, 1 листопада, на виїзді проти "Расінга". Після перемоги над "Барселоною" мадридці мають намір продовжити боротьбу за чемпіонський титул, а стан Куртуа залишається одним із чинників під час визначення стартового складу.