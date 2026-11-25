Пєсков зізнався в "безпрецедентно складній ситуації" в Росії після рішення МОК і став посміховиськом

Прессекретар керманича РФ Дмитро Пєсков заявив, що деякі європейські держави перешкоджають участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях, відмовляючи їм у видачі віз. За його словами, рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і спортивних федерацій про допуск представників Росії не завжди виконуються на національному рівні.

Представник Кремля прокоментував ситуацію, відповідаючи на запитання про можливе відсторонення європейських країн за порушення правил МОК.

"Ми бачимо, що поки навряд чи можна про це говорити. Ми бачимо, що МОК і рішення багатьох федерацій на користь наших спортсменів відверто саботують на національному рівні, тобто держави заявляють, що не видаватимуть віз", – сказав Пєсков.

Пєсков заявив, що в РФ мають намір продовжувати роботу над поверненням спортсменів на міжнародні змагання, але закликав не поспішати з рішеннями, які можуть зашкодити їхнім інтересам.

"Ситуація складна, вона безпрецедентна, потребує додаткових зусиль, але, знову ж таки, дуже терплячих дій. Головне – не зашкодити інтересам наших спортсменів. Головне – допомогти їм якнайшвидше почати виступати на міжнародних змаганнях", – зазначила кремлівська голова, що говорить.

Дмитро Пєсков

Заява представника Кремля викликала бурхливі насмішки в коментарях. Користувачі почали глузувати, обговорюючи ефективність дій своєї влади. Крім того, у мережі вказали на відсутність конкретних заходів, які могли б допомогти спортсменам отримати можливість виступати за кордоном.

"Як сказати так, щоб нічого не сказати", – написав один із читачів.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інші коментатори нагадали, що видача віз належить до компетенції національних урядів, і поставили під сумнів можливість домогтися зміни їхніх рішень виключно через спортивні організації.

"Що означає незаконно? Будь-яка держава має право самостійно ухвалювати рішення про видачу візи й ні перед ким не звітувати", – зазначив користувач.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

У відповідь на це інший учасник обговорення зазначив, що питання слід було б вирішувати з міжнародними федераціями, які проводять змагання в країнах, що відмовляють російським спортсменам у видачі віз.

Деякі читачі також звернули увагу на відсутність у виступі Пєскова конкретних пропозицій і термінів розв’язання проблеми. Зокрема, один із користувачів поцікавився, яких практичних кроків вживають для повернення російських атлетів на міжнародні турніри.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Як повідомляв OBOZ.UA, сім держав Євросоюзу зажадали негайно припинити видачу віз російським і білоруським спортсменам, яким міжнародні федерації поступово дозволяють повертатися до змагань. Ініціативу підтримали Данія, Швеція, Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.