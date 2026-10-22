Путін поставив "головну мету" для РФ і став посміховиськом для російських уболівальників

Міністр спорту Росії та глава Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов заявив, що Володимир Путін доручив домогтися повернення російських спортсменів на міжнародні змагання під національним прапором. За його словами, кінцева мета полягає в тому, щоб після перемог представників РФ на турнірах лунав російський гімн.

Дегтярьов розповів про плани під час виступу зі звітом про роботу на посаді глави ОКР. Він повідомив, що Росія домагається скасування обмежень для своїх спортсменів і повернення національних збірних на міжнародні старти.

"Наша головна мета, яку поставив президент Росії Володимир Володимирович Путін, це щоб кожен спортсмен мав можливість виступати за кордоном на міжнародних змаганнях як член національної команди Росії, під російським прапором. А після перемоги щоб усі слухали російський гімн", – заявив Дегтярьов в інтерв’ю пропагандистам із "Матч ТВ".

Дегтярьов і Путін

Таке рішення Путіна викликало істерику в російських уболівальників. У коментарях до публікації вони нагадали, що раніше російські спортсмени виступали під національним прапором, а нинішні обмеження пов’язані, зокрема, з рішеннями, ухваленими в попередні роки.

Володимир Путін

"У нас усе це було: і гімн, і прапор, і перемоги", – написав один із користувачів.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інший коментатор звернув увагу на те, що російська влада тепер ставить за мету повернути умови, які існували до запровадження обмежень. "Ну точно, пан Путін сам створює проблеми, щоб потім віддавати гучні розпорядження щодо їх розв’язання", – йдеться в коментарі.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Деякі фанати з РФ також згадали про допінгові скандали та події 2022 року, які вплинули на становище російського спорту на міжнародній арені.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інші висміяли саме формулювання про мету, поставлену президентом, і засумнівалися, що подібні заяви здатні пришвидшити повернення російських збірних.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

У коментарях пролунали й запитання про те, чому для розв’язання проблеми потрібне окреме доручення глави держави. Один із уболівальників поцікавився, чи є подібні заяви у міністрів спорту інших країн.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru