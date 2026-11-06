Путін поскаржився на "грубе порушення демократії" щодо Росії та став посміховиськом

Володимир Путін звинуватив міжнародні спортивні організації та низку держав у політичному тиску на російський спорт. Його слова про порушення демократичних принципів викликали насмішки й різку реакцію користувачів, які нагадали російському президенту про ситуацію з демократією всередині його власної країни.

Під час наради з членами уряду РФ у режимі відеоконференції російський диктатор заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК), окремі спортивні федерації та міжнародні судові інстанції ухвалюють рішення на захист принципів Олімпійської хартії. Водночас, за його словами, деякі держави не дотримуються зобов’язань, узятих на себе раніше, і продовжують підтримувати обмеження щодо російських спортсменів.

"Але, на жаль, не всі країни готові дотримуватися зобов’язань, узятих на себе колись, і тривають не правові, а політизовані обмеження щодо російського спорту", – заявив Путін.

Він також назвав те, що відбувається, грубим порушенням демократичних інститутів.

"Це явне грубе порушення судових рішень, а отже, і самих інститутів демократії", – додав кремлівський ватажок.

Володимир Путін

Російські вболівальники висміяли заяву Путіна про порушення демократії в міжнародному спорті. У коментарях йому нагадали про ситуацію з правами і свободами в самій Росії.

"Сказав головний демократ", – відреагував один із читачів. Інший написав: "Обожнюю, коли цей неперевершений еталон демократії міркує про порушення прав і судових рішень!"

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Деякі користувачі зауважили, що громадян Росії значно більше турбують обмеження всередині власної країни, ніж недопуск спортсменів до міжнародних змагань.

"Я думаю, громадян більше хвилюють політизовані обмеження всередині країни", – йдеться в одному з повідомлень.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Не залишилися поза увагою й міркування Путіна про демократичні принципи. "Володимир Путін міг би бути чудовим стендап-коміком", – пожартував ще один користувач.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Окремо росіяни висміяли можливі спроби домогтися повернення Росії у світовий спорт за допомогою референдуму. Один із коментаторів запропонував провести таке голосування у Великій Британії, Швейцарії, США та скандинавських країнах, але без відома місцевих жителів. При цьому результати, за його задумом, мали б становити від 77 до 90 відсотків на користь повернення Росії. У відповідь інший користувач пожартував, що за такого підрахунку можна отримати й 146 відсотків голосів.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

У коментарях також нагадали про претензії до російської влади через обмеження всередині країни. Один із читачів написав: "А таврувати людей іноагентами – це не грубе порушення інститутів демократії?"

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Як повідомляв OBOZ.UA, одразу шість європейських хокейних федерацій виступили проти проведення матчів своїх національних збірних із командою Росії на чемпіонаті світу 2027 року, який має відбутися в Німеччині. До бойкоту приєдналися Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Чехія та Латвія після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке відкрило російським хокеїстам шлях на міжнародні змагання.