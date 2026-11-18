"Публічно я про це не говорив..." Мудрик виступив із звинуваченнями на адресу України. Відео

Український футболіст Михайло Мудрик заявив, що заборонена речовина могла потрапити до його організму лише під час перебування в розташуванні збірної України, оскільки в той період приїжджав на батьківщину тільки для виступів за національну команду. 25-річний вінгер "Тоттенхема" розповів, що у збірній була відсутня необхідна система контролю за препаратами й добавками, які приймали гравці.

За його словами, у клубах за безпеку гравців під час виїздів відповідають спеціальні працівники. Вони перебувають усюди й контролюють те, що відбувається в команді. У збірній нічого подібного не було.

"Послухайте, у збірній насправді варіантів потрапляння цієї речовини до мого організму не перелічити й на пальцях двох рук. Від найпростіших до найскладніших. У збірній України повністю відсутня будь-яка система охорони, яка має бути на такому рівні в національній збірній. Перед матчами нутриціолог збірної приносить кожному по стаканчику. І кожен має випити таблетки, які в ньому", – зазначив Мудрик.

Мудрик визнав, що раніше в інтерв’ю медіа ніколи не пов’язував ситуацію у збірній із тим, що сталося з ним.

"Публічно я, мабуть, не говорив, але зараз говорю", – зазначив футболіст, відповідаючи на запитання, чи вважає він організацію роботи збірної причиною того, що сталося.

Михайло Мудрик. Джерело: Кадр із відео

Водночас Мудрик уточнив, що не звинувачує своїх партнерів по команді. Його претензії стосуються саме організації процесів у національній збірній.

Михайло також звинуватив Українську асоціацію футболу (УАФ) у відсутності реальної допомоги під час його відсторонення від футболу. За словами півзахисника "Тоттенгема", УАФ демонструвала готовність допомагати, однак фактично її участь не забезпечила необхідної підтримки.

"Вона вдавала, що допомагала, але насправді допомоги не було. Вони створювали більше проблем, ніж допомагали", – заявив Мудрик.

Михайло Мудрик

Він також додав, що в момент, коли підтримка була особливо потрібна, представники асоціації фактично відвернулися від нього та людей, які займалися розв’язанням проблеми, що виникла.

Мудрик зізнався, що період відсторонення виявився для нього важким передусім із психологічного погляду.

"Дуже багато разів доводилося опановувати свої думки, самого себе й повертати себе на позитивний потік думок, щоб продовжувати тренуватися й не опускати рук", – розповів гравець.

Мудрик у збірній України (2024 рік)

Говорячи про людей, які перестали з ним спілкуватися у складний період, Михайло зазначив, що не хоче зосереджуватися на тих, хто відвернувся від нього.

"Я більше зосереджую увагу на тих людях, які залишилися. Адже я й надалі працюватиму, дружитиму й проводитиму час із ними", – підсумував футболіст.