ПСЖ із футболістом збірної України встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів. Відео

"Парі Сен-Жермен" у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів на стадіоні "Естадіо де ла Сераміка" в Іспанії розгромив місцевий "Вільярреал" з рахунком 6:0. Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі французького клубу й провів на полі весь матч.

Парижани встановили історичний рекорд, забивши чотири м’ячі вже за перші 16 хвилин і 2 секунди після початку гри. Ніколи раніше жодній команді не вдавалося так швидко забити чотири голи в одному матчі Ліги чемпіонів.

Рахунок на дев’ятій хвилині відкрив Жуан Невеш, який відзначився після подачі кутового.

На 12-й хвилині Дезіре Дуе скористався помилкою оборони господарів і відправив другий м’яч у ворота "Вільярреала".

Ще за хвилину Сенні Меюлю довів перевагу гостей до трьох голів.

Четвертий м’яч на 17-й хвилині забив Фабіан Руїс.

Попереднє досягнення належало мадридському "Реалу". 22 листопада 2011 року іспанський клуб забив четвертий гол на 20-й хвилині домашнього матчу проти загребського "Динамо".

ПСЖ розгромив Вільярреал

Забарний вийшов у стартовому складі на позиції правого центрального захисника. 24-річний футболіст збірної України зіграв у парі з Вільяном Пачо, замінивши в основі травмованого капітана команди Маркіньйоса. Наш захисник провів на полі всі 92 хвилини та виконав 58 точних передач.

Жуан Невеш та Ілля Забарний... Розгорнути

Для Забарного цей матч став другим виходом у стартовому складі парижан у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Після перерви французький клуб продовжив забивати. На 50-й хвилині Руїс оформив дубль, а на 78-й Давид Болі встановив остаточний рахунок: 6:0.