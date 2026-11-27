"Проукраїнські, всі нацисти": путініст Фетісов влаштував істерику через недопуск Росії на ЧС з хокею U-20

Дворазовий олімпійський чемпіон В’ячеслав Фетісов видав відбірну маячню про відмову Канади впускати російських хокеїстів на молодіжний чемпіонат світу-2027. Депутат Державної думи звинуватив у всьому "проукраїнське лобі" й влаштував справжню істерику через рішення влади країни, яка прийматиме турнір наприкінці грудня.

Про це Фетісов заявив у коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна повторив традиційні безглузді наративи Кремля про нацистів, які "не пускають наших хлопчаків".

Путін і Фетісов. Джерело: РБК

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"Канада, яка вигадала хокей, не пускає наших хлопчиків, які мріяли зіграти на чемпіонаті світу. При цьому половина з них грає в канадських джерсі. Що ви творите? Жодні норми не працюють. Іде велика гра. Канадське лобі дуже сильне, проукраїнські, усі нацисти туди поїхали. Сподіваюся, що 28-й рік буде роком наших молодих хлопців і вони зможуть зіграти під національним прапором", – сказав Фетісов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею IIHF відмовилася виконувати постанову Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) і допускати всі російські збірні до своїх турнірів. Це сталося після масового бойкоту провідних хокейних федерацій, а також відмови Канади пускати представників РФ до своєї країни на молодіжний ЧС.

Збірна Росії з хокею. Джерело: РІА "Новини"

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Джерело: CPAC

Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу РФ, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.