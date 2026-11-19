Блог | Представляє Венесуелу: хто найкращий футболіст чемпіонату України

Українська Прем’єр-ліга підбила підсумки традиційного анкетування клубів, за результатами якого визначили найкращих футболіста, воротаря, молодого гравця, тренера й арбітра сезону-2025/2026. Крім того, після завершення 35-го чемпіонату України підбили статистичні підсумки турніру.

Найкращий футболіст

За результатами опитування всіх 16 клубів УПЛ найкращим футболістом сезону визнали венесуельського легіонера "Кривбасу" Глейкера Мендозу. Він став п’ятим іноземним гравцем, який отримав це звання за підсумками клубного анкетування, і першим представником Венесуели.

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В сезоне-2025/2026 Мендоза провел за криворожскую команду 26 матчей, забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач. В мае 2026 года футболист перешел в донецкий "Шахтер", подписав контракт до 30 июня 2031 года.

Второе место в голосовании занял нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко, третье разделили полузащитники "Шахтера" Алиссон и Николай Матвиенко, а также динамовец Андрей Ярмоленко.

Лучший вратарь

Лучшим голкипером чемпионата был признан 27-летний вратарь "Шахтера" и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык. Его включили в свои анкеты все 15 клубов, имевших право голосовать, а десять из них поставили его на первое место.

В сезоне-2025/2026 Ризнык провел 24 матча в чемпионате УПЛ и 16 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Еще 16 поединков голкипер сыграл в еврокубках, где "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги конференций. В семи из этих матчей Дмитрий не пропустил ни одного мяча.

Всего в анкетах клубов упоминались фамилии десяти вратарей. Второе место занял Назар Домчак из "Карпат", третье – Алексей Паламарчук из ЛНЗ. В пятерку лучших также вошли Евгений Волынец ("Полесье") и Руслан Нещерет ("Динамо").

Лучший молодой футболист

Почти единогласно лучшим молодым футболистом чемпионата был признан динамовец Матвей Пономаренко. Его включили в свои анкеты все 15 клубов, имевших право голосовать, причем 14 из них поставили форварда на первое место.

В чемпионате УПЛ Пономаренко забил 13 мячей в 15 матчах, проведя на поле 1056 минут. Кроме того, на его счету два гола в Кубке Украины, один – в еврокубках и один – в составе национальной сборной Украины. За команду U-19 нападающий забил еще восемь мячей, а также отличился на чемпионате мира U-20.

Второе место в голосовании занял вратарь "Карпат" Назар Домчак, третье – защитник "Динамо" Тарас Михавко.

Лучший тренер

По результатам анкетирования 16 клубов лучшим тренером сезона-2025/2026 был признан Арда Туран, под руководством которого "Шахтер" вернул себе чемпионский титул и дошел до полуфинала Лиги конференций.

Турецкий специалист был упомянут в 14 анкетах из 15 возможных. За ним расположился наставник ЛНЗ Виталий Пономарев, приведший черкасскую команду к серебряным медалям чемпионата Украины. Третье место занял Руслан Ротань, под руководством которого "Полесье" впервые в своей истории стало бронзовым призером УПЛ.

Лучший арбитр

Лучшим арбитром сезона клубы УПЛ назвали Виталия Романова. В элитном дивизионе чемпионата Украины он дебютировал 12 марта 2011 года и к настоящему времени провел 168 матчей. Романов имеет статус арбитра ФИФА.

Для него это первая победа в традиционном анкетировании клубов Премьер-лиги. В сезоне-2025/2026 он обслужил 12 матчей УПЛ, в которых показал 34 желтые карточки, один раз удалил футболиста и назначил шесть пенальти.

В тройку лучших арбитров также вошли Николай Балакин и Александр Шандор.

Незаменимые

В сезоне-2025/2026 в составе 16 клубов УПЛ выступали 498 футболистов. Лишь 12 из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата.

Единственным игроком, который провел на поле все 2700 минут без замен, стал 25-летний хорватский защитник "Кривбасса" Ян Юрчец. Еще один футболист, сыгравший во всех 30 встречах, – 29-летний защитник "Полесья" Богдан Михайличенко. Он провел на поле 2666 минут.

Среди вратарей наибольшее количество полных матчей оказалось в активе Данилы Варакуты из "Металлиста 1925". Голкипер провел без замен 28 встреч, отыграв 2520 минут.

Старшие и младшие

В сезоне-2025/2026 в чемпионате УПЛ приняли участие 15 футболистов старше 34 лет. Самым возрастным полевым игроком стал полузащитник "Колоса" Тарас Степаненко – на момент последнего матча сезона ему было 36 лет и 286 дней. Среди вратарей самым возрастным оказался Алексей Паламарчук из ЛНЗ – 34 года и 306 дней.

В то же время в чемпионате выступали 15 футболистов младше 18 лет. Самым молодым игроком не только сезона, но и во всей истории чемпионатов Украины стал нападающий "Руха" Олег Дзюринец. Свой дебютный матч он провел в возрасте 15 лет и 16 дней.

Самым юным среди вратарей был Вадим Сташкив из "Оболони" – на момент первого матча ему было 18 лет и 89 дней.

Самый результативный

Лучшим бомбардиром чемпионата стал 20-летний нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко. В 15 матчах УПЛ он забил 13 мячей и опередил всех конкурентов в гонке снайперов.

Пономаренко стал самым молодым лучшим бомбардиром в истории Украинской Премьер-лиги. При этом в общем историческом рейтинге элитного дивизиона он занимает второе место: рекорд принадлежит Александру Гладкому, который завоевал звание лучшего бомбардира в возрасте 19 лет.

36-й чемпионат Украины стартовал в конце июля 2026 года. Согласно календарю УПЛ, заключительный, 30-й тур сезона-2026/2027 запланирован на 4 июня 2027 года.