"Повертатися до України? Це поки що не точно": Магучіх розкрила свої плани на новий сезон

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх має намір протягом найближчих двох місяців провести насичений тренувальний збір у США. 25-річна легкоатлетка підтвердила, що починає готуватися до майбутнього сезону і, зокрема, до чемпіонату Європи в приміщенні.

Про це Магучіх заявила в коментарі "Суспільне Спорт". Крім того, перша в історії абсолютна чемпіонка світу у своїй дисципліні поки що не знає, чи повертатиметься в цей період до України. При цьому саме континентальне першість відбудеться на початку березня у Валенсії.

Магучіх з українським прапором

"Насправді з 15 жовтня у мене вже розпочинається тренувальний збір і підготовка до зимового сезону. Головний старт – чемпіонат Європи у приміщенні, я планую там виступати. Можливо, буду повертатися до України, але це ще не точно. Поки знаю, що два місяці – листопад і грудень – провести на тренувальній базі від Red Bull у Лос-Анджелесі. Їдемо на розвідку подивитися, як там що, адже Олімпійські ігри не за горами, залишилося півтора року", – сказала Магучіх.

Магучіх вписала своє ім’я в історію.

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

7 жовтня в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

Водночас Магучіх поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном.

Ярослава Магучіх із тренерко... Джерело: instagram.com/tatianastepanova7039/ Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.