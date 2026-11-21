Посісти місце України. З’явилася нова інформація щодо допуску Росії до чемпіонату світу з хокею

Російська хокейна збірна може не просто повернутися на міжнародні турніри, а й отримати місце України в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027 року. Спортивний директор Федерації хокею України Юрій Кириченко розповів, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) не виключає такого сценарію, а її керівництво відмовилося відповідати на відповідне запитання української сторони.

В інтерв’ю американському виданню Front Office Sports Кириченко повідомив, що після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у жовтні IIHF вжила заходів для повернення російських команд до міжнародних змагань. За його словами, публічно організація критикувала вердикт CAS, однак її подальші дії свідчили про підготовку до допуску Росії.

Юрій Кириченко. Джерело: Кадр із відео

Як приклад представник української федерації навів ситуацію з молодіжним чемпіонатом світу, який відбудеться в грудні в Канаді. За його словами, IIHF надіслала Норвегії інформацію про необхідність відмовитися від участі в турнірі, оскільки планувала повернути Росію до елітного дивізіону, а норвезьку збірну перевести до першої групи.

Кириченко стверджує, що відповідні повідомлення надходили у вихідні дні, причому первісне рішення невдовзі супроводжувалося новим листом із пропозицією обговорити змінений склад учасників і формат змагань. В українській федерації розцінили таку послідовність дій як спробу провести зміни без достатнього часу для реакції інших країн.

Окреме занепокоєння Києва викликає чемпіонат світу серед чоловічих збірних, який відбудеться у травні 2027 року в Німеччині. Україна вперше з 2007 року виступить в елітному дивізіоні, здобувши це право за спортивним принципом.

Збірна України з хокею

Кириченко розповів, що після рішення CAS звернувся до спортивного директора IIHF Кіма Педерсена та головного юриста організації Ешлі Елерт із запитанням, чи не збираються вони застосувати до України той самий сценарій, що й у молодіжних змаганнях із Норвегією. Однак представники міжнародної федерації не відповіли.

За інформацією українського функціонера, у Росії також розглядають можливість не просто повернення на чемпіонат світу, а й участі замість української збірної.

"Вони хочуть не просто потрапити на чемпіонат світу, а й посісти місце України", – зазначив Кириченко, описуючи відому йому позицію російської сторони.

Збірна Росії з хокею

Він також повідомив, що німецька федерація хокею висловила підтримку Україні й пообіцяла вжити всіх можливих заходів, щоб російська команда не з’явилася на турнірі.

За словами Кириченка, уряд Німеччини також не зацікавлений у приїзді російських хокеїстів через можливі проблеми з безпекою. У країні зараз проживає велика кількість українців, а одночасна присутність російських та українських уболівальників біля арен може створити додаткові ризики.