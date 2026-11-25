Португалія – Україна: всі подробиці матчу відбору на ЧС-2027 з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу в четвер, 26 листопада, проведе черговий матч вирішального етапу відбіркового турніру до чемпіонату світу 2027 року. "Синьо-жовті" під керівництвом Айнарса Багатскіса вирушать на виїзд до Португалії, де зустрінуться з місцевою національною командою.

Гру приймає спортивно-конференц-центр у Матозіньюші. Дивіться на OBOZ.UA онлайн-трансляцію матчу Португалія – Україна. Початок – о 21:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПОРТУГАЛІЯ – УКРАЇНА

Крім нашого сайту, прямий ефір можна буде побачити на каналі "Суспільне Спорт" і сервісі "Київстар ТБ". Трансляція суспільного мовника доступна на його порталі та платформі MEGOGO.

Українці святкують перемогу. Джерело: FIBA

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛІЯ – УКРАЇНА

Фаворитами протистояння вважаються гості. Ставки на перемогу українців приймаються з коефіцієнтом 1,70. А показники на успіх португальської збірної сягають рівня 2,01.

СКЛАДИ НА ПОРТУГАЛІЯ – УКРАЇНА

Португалія: Ентоні да Сілва, Антоніу Монтейру Лукас, Кандіду Са, Даніел Релван, Діогу Бріту, Діогу Вентура, Франсішку Амаранте, Гонсалу Делгаду, Мігел Кейруш, Нуну Са, Рафаел Ліжбуа Сантуш, Рікарду Монтейру, Траванте Вільямс, Владислав Войцо.

Баскетболісти збірної Португалії. Джерело: FIBA

Україна: Максим Шульга, Олександр Ковляр, Єгор Сушкін, Ілля Тиртишник, Денис Лукашов, Олексій Соловйов, Олександр Липовий, Олександр Кобзистий, Артем Ковалев, В'ячеслав Бобров, Данило Шелист, Ростислав Новицький, Дмитро Скапінцев.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України:

– Португальці багато років грають разом, вони знають одне одного. Їм дуже подобається представляти свою країну, грати разом, і вони вміють грати. Їхня літня перемога над Іспанією щось та означає. Вони знають, як грати, і недооцінювати їх не можна. Ця команда, особливо вдома, має хороші габарити, хороший досвід, хороших снайперів, хороших гравців великого зросту. Вони знають, як грати, – ось що про них можна сказати. Але нам потрібно передусім зосередитися на собі. Це головне.

СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ

Українці захопили лідерство в групі після перших ігрових днів другого етапу кваліфікації. Три найкращі команди отримають путівки на першість.

Турнірна таблиця групи I. Джерело: FIBA

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Євробаскет-2025. Відбір

Україна – Португалія – 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Португалія – Україна – 60:88 (17:24, 15:17, 18:30, 10:17)