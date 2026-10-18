Поразка "Черкаських Мавп" і перемога "Запоріжжя". Результати Суперліги GGBET 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, у чемпіонаті України з баскетболу відбулися чергові матчі в Суперлізі GGBET. БК Запоріжжя здобув четверту перемогу поспіль. У неділю, 18 жовтня, підопічні Євгена Ісакова впевнено переграли Волинь (57:76), хоча у поступалися походу матчу. Лучани завершили домашній тур із двома поразками.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Луцьк, Волинська ОДЮСШ

Волинь – Запоріжжя 57:76 (24:14, 17:20, 10:20, 6:22 )

Волинь:Король (8 + 2 підбирання + передачі), Троцик (0), Нікітін (14 + 6 підбирань), Клімов (9 + 2 підбирання + 2 передачі) Товкач (7 + 12 підбирань) – старт; Ловінгс ( 11 + 2 підбирання + 2 передачі), Кабанов (2 + 2 підбирання), Безима (6 + 3 підбирання + 4 підбирання), Третяк (0 + 3 підбирання), Панасюк (0).

Запоріжжя:Ніколайчук (9 + 8 підбирань), Пауелл (12 + 15 підбирань), Ілеледжі (26 + 7 підбирань), Мартинов (9 + 3 підбирання + передачі), Буц (8 + 10 підбирань + 3 передачі) – старт; Величко (4 + 1 підбирання), Кіктєв (2 очки), Петренко (6 + 3 підбирання), Кліманов (0).

Волинь – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

До другого матчу в рамках ігрового вікенду Волинь підійшла із втратою: травмувався лідер команди Тадж Твітт. Натомість Запоріжжя мало відчутно менше часу для відпочинку після вчорашнього протистояння з БК Рівне.

Господарі успішно розпочали гру: вони краще кидали, агресивніше атакували та доволі активно набирали очки з периметра (4/10 на старті матчу) і завершили першу чверть з десятиочковою перевагою. Це не зупинило Запоріжжя і вже в наступному періоді підопічні Євгена Ісакова рахунок зрівняли, але на велику перерву у статусі лідера пішли все ж волиняни – 41:34.

Після відпочинку гості повністю перехопили ініціативу та змінили хід гри. Атака Волині зламалася: місцева команда за всю другу половину матчу набрала лише 16 очок. Натомість Запоріжжя виконало свою роботу і спокійно довела поєдинок до своєї четвертої перемоги поспіль.

Герой матчу

Джонатан Ілеледжі. За 30 хвилин на майданчику набрав 26 очок, зробив 6 підбирань та віддав 2 результативні передачі. Показник ефективності – 26 (найвищий у грі).

Волинь – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

56:42 – підбирання на користь Запоріжжя, зокрема 19 на чужому щиті проти 13.

32/28 – перевага Запоріжжя за очками з "фарби".

12:10 – більше втрат було у Волині, з яких Запоріжжя набрало 8 очок.

19:12 – у битві запасних перемогла Волинь. Найбільше з лавки приніс Ловінгс – 11 очок.

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

18 жовтня в ПС Венето в Києві в межах регулярного чемпіонату Суперліги GGBET Харківські Соколи обіграли Черкаських Мавп – 105:57. Соколи виграли три чверті поспіль і здобули другу перемогу в сезоні, другу поспіль.

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 105:57 (22:15, 30:14, 32:9, 21:19)

Харківські Соколи:Сушкін 14 очок + 2 підбирання + 11 передач, Романиця 17 + 20 підбирань + 3 передачі, Соловйов 24 + 5 підбирань + 2 передачі, Ліщина 7 + 3 підбирання + 2 передачі + 5 перехоплень, Сандул 7 + 4 підбирання + 3 передачі – старт; Клебан 16 + 4 підбирання + 1 передача, Змієвський 4, Хохоник 10 + 6 підбирань + 7 передач, Безима 6 + 1 підбирання + 1 передача.

Черкаські Мавпи:Теллі 11 очок + 4 підбирання + 5 передач, Марченко 9 + 1 підбирання + 1 передача, Голенков 7 + 5 підбирань + 1 передача, Коровяков 9 + 3 підбирання + 4 передачі, Верещака 5 + 5 підбирань + 3 передачі – старт; Войденко 1 + 1 перехоплення, Фесун 6 + 2 підбирання + 1 передача, Упир 7 + 1 підбирання + 3 передачі, Саєнко 2 + 2 підбирання.

Ключове з матчу

Соколи повели вже в першій чверті – 22:15, а далі кожен наступний відрізок давався їм легше за попередній: 30:14 у другій десятихвилинці та 32:9 у третій, після якої перевага зросла до максимальних 51 очка. Заключну чверть команди провели рівно, 21:19.

Різницю визначив кидок з дистанції: Харківські Соколи влучили 19 триочкових із 44 спроб, Черкаські Мавпи – лише 2 з 16. При цьому 7 влучних із 10 на рахунку Олексія Соловйова, який став найрезультативнішим у матчі з 24 очками.

Під щитами перевага теж була на боці Соколів – 50 підбирань проти 27, а також 12:0 за очками другого шансу. Артем Романиця оформив дабл-дабл з 20 підбираннями, 17 з яких на своєму щиті. В організації атак Соколи зробили 30 передач проти 18: 11 асистів віддав Єгор Сушкін, ще 7 – Андрій Хохоник.

Лава запасних Соколів додала 36 очок, з них 16 набрав Дмитро Клебан. Денис Клевзуник та Вадим Заплотинський на майданчик не виходили.

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Артем Романиця. За 32:48 набрав 17 очок при 6/9 з гри та зібрав 20 підбирань, 17 з них на своєму щиті, додавши 3 передачі. Показник ефективності – 32, найвищий у матчі

Цифри матчу

51 – максимальний відрив Харківських Соколів.

20 – підбирання Артема Романиці.

19/44 – триочкові Соколів; у Черкаських Мавп 2/16.

36 – очки лави запасних Соколів.

30 – передачі Соколів при 14 втратах.

12:0 – очки другого шансу на користь Соколів.

2/3 – баланс Харківських Соколів у чемпіонаті. Черкаські Мавпи – 1/1.