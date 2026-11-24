Помер знаменитий екстренер збірної України з хокею

Колишній хокеїст київського "Сокола" та екстренер збірної України Олександр Сеуканд помер на 76-му році життя. Знаменитий фахівець протягом 10 років працював у структурі національної команди, а на початку 2000-х керував нею на останньому для неї чемпіонаті світу в елітному дивізіоні.

Про смерть Сеуканда на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив столичний "Сокіл", у складі якого він відіграв понад 300 матчів у різних лігах чемпіонату СРСР. Водночас причини смерті знаменитого тренера невідомі.

Збірна України з хокею на ЧС-2006

Сеуканд десять раз приводив "Сокіл" до титулу чемпіона України, був чемпіоном і володарем Кубка Східноєвропейської хокейної ліги у 1998-му та 1999-му роках. У 2003-2009 роках очолював національну збірну України, яка тоді виступала в елітному дивізіоні чемпіонату світу.

У 2012 році Сеуканда було призначено наставником київського ХК "Компаньйон-Нафтогаз". Із цим колективом фахівець здобув золоті медалі чемпіонату України 2014 року. Він також працював із "Дженералз" і "Маріуполем".

Сеуканд помер у 75 років. Джерело: ХК "Сокіл"

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України з хокею вперше за 20 років має зіграти в елітному дивізіоні чемпіонату світу, однак може бути виключена з турніру заради допуску росіян.