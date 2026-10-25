Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

Українському боксеру другої середньої вагової категорії Андрій Великовський (21-5-3, 14 КО) заборонено займатися боксом після нокауту від кубинця Рафаеля Гарсії (17-0, 12 КО). Головний бій турніру Knockout Boxing Night 46 відбувся 24 жовтня в польському Закопане.

Андрій Великовський

Одразу після турніру Польський боксерський союз (Wydzial Boksu Zawodowego) з міркувань безпеки наклав на Великовського тимчасове відсторонення від боїв. Воно триватиме до 11 грудня 2026 року.

Великовського відсторонили від боксу. Джерело: boxrec.com

Варто зазначити, що дискваліфікацію запроваджено з медичних міркувань. Це традиційна практика в боксі після важких багатораундових поєдинків, коли бійцям, які зазнали серйозної шкоди, призначають період для відновлення здоров’я.

Гарсія перебоксував українця. Джерело: @sylwester.kolton.fight.talk

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року Великовський уже бився з Гарсією. Тоді українець зумів серйозно приголомшити фаворита, відправивши його в тяжкий нокдаун у другому раунді.

Андрій Великовський. Джерело: @sylwester.kolton.fight.talk

Однак Андрієві не вистачило часу, щоб розвинути успіх і завершити бій достроково. Гарсія відновився, перебудував тактику й у раундах, що залишилися, діяв обережніше, використовуючи перевагу у швидкості та роботі ніг. У підсумку кубинець переміг одностайним рішенням суддів з рахунком 78:73, 77:74 і 76:75.

Як повідомляв OBOZ.UA, у квітні цього року Великовський перебував у тренувальному таборі російського чемпіона світу Дмитра Бівола, який переховується від санкцій під прапором Киргизстану.