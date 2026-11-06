Половина ЛЧ позаду, скоро – "Реал". Чи є в "Шахтаря" шанси зачепитися за зону стиків і вийти у євровесну

Група Ліги чемпіонів наполовину зіграна. Єдиний український клуб – донецький "Шахтар" – відіграв 4 матчі, в яких двічі поступився. Чи можна пишатися тим, що ми однаково близькі до середини таблиці та зони прямого вильоту? Чого не вистачає команді Турана та чи вдасться зачепитися за зону стиків, якщо найскладніші суперники ще попереду? Розповідає OBOZ.UA.

У жодному з матчів "Шахтар" не зміг бути собою

Скільки разів ви сиділи перед телевізором після перегляду гри з думкою "ну мало ж бути краще"? Три з чотирьох. Гірники були поруч зі зручним і таким потрібним результатом, але втрачали його. Проти ПСВ ініціатива переважно була в нас, дотиснули золотим ударом Мендоси. Але з роздягальні вийшов такий же заряджений суперник, який притис наших футболістів і спіймав їх голом на другому темпі. "Інтер" виграв матч гойдалок, коли реальна гольова нагода була одна на весь матч і яка – з розкішної далекої передачі Мхітаряна з не менш красивим голом Аугусто; свій вплив мала й травма Педріньо, чи не головного рушія донецької команди. "Спортінг" цього тижня ніби не отримав шанс на перемогу, хоча дуже класно використав свій низький блок і реалізував єдиний 100% момент. Навіть впевнена перемога "Шахтаря" над АЕКом – не така вже й впевнена, там пощастило під кінець зловити кураж.

Гірники програли два з чотирьох матчів групи. Джерело: ФК "Шахтар"

Спільного в кожному з цих матчів – "Шахтар" тиснув під кінець так, ніби на кону золотий кубок. В останню третину кожного з чотирьох таймів гірники завдали багацько ударів саме у ствір, вони були дуже близькі до голу. Однак забити вдалося тільки у ворота АЕКа, бо там суперник втратив мотивацію. То чи справді гірники знаходяться у таблиці там, де мають бути?

Із потенційних 8 очок "Шахтар" взяв тільки 4

Після половини турів Етапу ліги українська команда посідає 21-ше місце, маючи лише 4 бали. З одного боку, це стільки ж, скільки в "Атлетіко", "Вікінга" чи "Роми". З іншого – це вже відставання у 2 бали від середини таблиці та аж у 5 очок від хоча б першої десятки. Тобто, про топ-8 ми вже не замислюємося навіть математично, з огляду на подальший календар. Але скільки набраних пунктів мало бути насправді та де наше місце за цими здогадками?

Багато хто схиляється, до думки що у скарбничці "Шахтаря" мало б бути щонайменше 6 очок, якби не програні в один випадковий гол матчі. Так, футбол (як і все довкола) не любить припущення, результат на табло. Однак багато хто з нас подумав, що, принаймні, ігри з "Інтером" і "Спортінгом" завершилися зовсім не так, як мали б. Хоча реальний показник – це 8 очок і 14-те місце таблиці, якби проти португальців кожен невлучний удар летів хоча б у ствір. Але сталося інакше, тому підопічні Турана в одному кроці від критичної зони. Адже в "Буде", який вже за стиками, теж 4 пункти.

Гірники могли мати набагато... Джерело: ФК "Шахтар" Розгорнути

Ви ж бачили, як "Комо" майже влаштував рекорд ЛЧ, розбивши ЛАСК 9:1? Італійці увірвалися в першу вісімку, а ця різниця м’ячів (19:6, +13) неабияк допоможе їм у майбутньому. Адже серед чинних сусідів їм трапляться тільки "Барселона" та ПСЖ, тоді як "Реал", "Арсенал" чи "Манчестер Сіті" будуть просто в боротьбі за якесь місце поруч. От і в "Шахтаря" буде так само, тільки в битві за дуже цінні м’ячі ми поки що маємо рахунок 4:4. Вище нас тримає тільки нульова різниця м’ячів.

Попереду ще 4 суперники, серед них – "Реал"

Головний іспит тільки починається. Друга половина групи Ліги чемпіонів ще більше загострює боротьбу за дефіцитні місця, де кожен бал дійсно стає на вагу золота. І от саме на цей період нам, іронічно, лишилися найпринциповіші суперники. Це "Фенербахче", "Слован", "Лейпциг" і "Реал". Перший клуб – сусід по таблиці, він приїде вже наступного туру до Лондона; очікуємо традиційно жорсткий та силовий футбол. На протистояння турків проти головного турка гарантовані й заповнені трибуни. Далі виїзд до Словаччини, де чекатиме "Слован". Абсолютний андердог, якому напхали вже всі, 4 м’ячі в середньому за гру. Це майже подарункові 3 очки, які обов’язково треба брати. А наприкінці групи – на січень – закрався складний відрізок.

Чи зможуть гірники втриматис... Джерело: ФК "Шахтар" Розгорнути

Виїзд до Німеччини на гру з "Лейпцигом" можна назвати розминкою перед родзинкою. Команда вже лишила позаду всіх грандів, очевидно програвши їм, але у кожній грі був гол і тенденція, вірогідно, продовжиться на весь Етап ліги. Ну а далі "Реал"! Мадридці закриватимуть програму турніру саме з "Шахтарем". Поки що вершкові йдуть в ЛЧ майже ідеально: 4 перемоги та 12 максимальних очок можна було б назвати такими, якби не обов’язково пропущений у кожній грі. На останній тур іспанці вже можуть вирішити всі свої задачі на групу, однак у підопічних Моуріньо центральні матчі ще тільки наближаються. УЄФА теж називає саме гру "Реала" з "Шахтарем" окрасою осінньо-зимової частини турніру. Незмінний суперник українців знову стане завершальним акордом. Головне, щоб не всієї єврокампанії.

Для комфортного майбутнього треба взяти 6 очок. Чи реально це? Цілком. Однак питання не в математиці, а в самому "Шахтарі". Туран вирішує складне завдання – використати усіх наявних гравців так, щоб вони дали найкраще зі своїх талантів. Тренеру треба налаштувати команду, яка буде здатна стати єдиним колективом не тільки в УПЛ і не тільки в більшості. У цієї команди є жага і є смак, але без кількох складових усе це може сипатися, як було зі "Спортінгом". Не забувайте і про фактор зимового футболу, адже УПЛ зупиниться задовго до фінальних турів, тоді як "Лейпциг" і "Реал" матимуть стабільну практику.

"Реал" іде в Лізі чемпіонів без поразок. Джерело: UEFA

Крутість нового формату Ліги чемпіонів саме в тому, що до боротьба йде до останнього туру. Тому гірникам слід знову згадати, якими методами тримати ігровий тонус. І якщо вже виходити в стики, то, за досвідом минулих сезонів, краще бути десь чітко посередині. Якщо пощастить – суперник буде такого ж рівня. Не злий гранд, якому не пощастило, і не куражний клуб, який в останню мить отримав щасливий квиток на 24-те місце.

Коли будуть наступні матчі?

П’ятого туру ЛЧ доведеться почекати. Зараз вікенд для УПЛ і потім перерва на матчі збірних. Декілька гравців "Шахтаря" отримали виклики: це не тільки українці зі списку Мальдери, а й також бразильці, які вперше поїдуть до табору Селесао. Цікаво, чи допоможе їм така мотивація проявити себе ще більше в єдиному єврокубковому турнірі, який дозволяє звернути на себе таку увагу? Найближча гра Ліги чемпіонів у гірників запланована аж на 25-те листопада, номінально домашня проти "Фенербахче".