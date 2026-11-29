Покарання та футбол жахливого рівня. Чи можуть обидва "Манчестера" вилетіли з чемпіонату Англії

"Манчестер" близький до вильоту з АПЛ. Це той самий випадок, коли фраза стосується обох клубів – і "Юнайтед", і "Сіті". Вчорашня розгромна поразка червоних дияволів та сьогоднішня непередбачувана гра містян зробили актуальним питання – чи можуть обидва клуби з великого міста залишили еліту в один сезон? І що для цього потрібно? Розповідає OBOZ.UA.

"Манчестер Юнайтед" знову влетів у 4 м’ячі

Жахлива ситуація в сезоні АПЛ стає ще гіршою. Вчора МЮ у першому домашньому матчі Почеттіно був розбитий в нуль. "Брентфорд" забив господарям одразу 4 голи: дубль Вілсона і хет-трик Уаттара на асистах. Усе, чим запам’яталися червоні – удар Магвайра головою на початку гри у поперечину. Домінування гостей в останній третині поля була разючим.

Позаду 12 ігор Прем’єр-ліги, з яких "Юнайтед" програв 6. За останні 5 ігор манчестерці пропустили 17(!) разів, а забили лише 4 голи! І всі в одному матчі, у ворота "Астон Вілли". Тепер вони сидять на 19-му місці, маючи 8 очок і різницю м’ячів -13. Якщо сьогодні "Кристал Пелас" виграє "Халл", дияволи опиняться на останньому місці таблиці.

"Юнайтед" жахливо програв "Брентфорду". Джерело: Sky Sports

Помилка Почеттіно – катастрофічна

Про що думав тренер перед працевлаштуванням викликає питання. Маурісіо перед переходом мав аналізувати не лише ім’я клубу, а й дотичні фактори. Він точно не дивився попередні матчі МЮ та не розумів ставлення футболістів до гри й результату. Вчорашня поразка ідеально передала хаос у голові коуча та в тренерському штабі.

"Юнайтед" тримає та посилює унікальний антирекорд: вони перша команда в історії АПЛ, яка пропустила щонайменше двічі вже 7 таймів поспіль; "Брентфорд" продовжив цю традицію. Остання домашня перемога МЮ в Англійській Прем’єр-лізі була 3 місяці тому, ще 30-го серпня. На виїзді червоні не виграють із минулого сезону.

Іноді доводиться відчувати біль. Зараз саме такий момент; відтепер ми повинні рухатися вгору. Гравці ​​відчувають тиск і стрес. Хто бере на себе відповідальність? Це найскладніше … Ми повинні усвідомлювати реальність: неможливо перемагати лише завдяки історії чи емблемі. Ми повинні відповідати рівню суперника Маурісіо Почеттіно

Момент матчу МЮ в Лізі чемпіонів. Джерело: Sky Sports

Загроза вильоту реальна

Тransfermarkt дає за команду 928 млн євро, це п’ятий показник АПЛ. Та що там казати, якщо в суботу стартовий склад "Манчестер Юнайтед" був у півтора рази дорожче за одинадцятку "Брентфорда". Якщо брати до уваги вартість у контрактах, а не оцінку форумів, то різниця у витратах стає ще більше карколомною. Але цей результат також підкреслив відмінності в підходах обох клубів до вибору ключових гравців протягом останніх років. Sky Sports пише, що найдорожчим гравцем у МЮ був Магвайр, справжній ветеран клубу, тоді як у гостей найбільш коштовним став Янельт, за якого під час підписання не дали навіть 500 тисяч євро.

Після цієї поразки "Юнайтед" закріплюється у підвалі. Можна сказати, що дияволи все ближче до справжнього пекла, бо Чемпіоншип недарма називають однією з найскладніших ліг світу. Саме там іде боротьба за вихід у світ, де є гроші, популярність і визнання – всі прагнуть заскочити в АПЛ. Є імовірність, що МЮ просто не витримає конкуренції навіть за зону плей-оф. Тим паче, невідомо хто саме з футболістів залишиться після можливого вильоту. Недоліки в обороні продовжують переслідувати команду, позбавлену будь-якої впевненості, та наближають їхнє місце в нижчому дивізіоні.

Чому в червоного "Манчестера" все так погано? Відповідь комплексна й просто так її подолати не вийде. Колектив зламаний психологічно, лідери не вражають і беруть на себе забагато, а також впливають травми – у лазареті Рашфорд, Балеба, Угарте та Шешко. Ну і добиває все це зневажливе ставлення з боку керівництва, яке розвиває системну кризу. Чергова зміна тренера не здатна виправити ситуацію, оскільки корінь проблем лежить глибше і вище за ієрархією.

Гравці не отримають підтримки, адже фанати злі. Так, найбільше вони обурені верхівкою, що активно показують на трибунах. Наприклад, на дебюті Почеттіно сотні фанатів прийшли в зелено-золотих кольорах на знак протесту проти родини Глейзерів та топ-менеджерів. Але й порожня гра на полі теж не надихає на подальше вболівання, що підсилене гаслами "Ви не гідні носити цю футболку".

"Юнайтед" збирається битися тільки за ЛЧ? Джерело: Sky Sports

Ставка на ЛЧ?

Єдиний турнір, де в манкуніанців усе добре – Ліга чемпіонів. Просто зараз клуб перебуває там на 19-му місці, тримаючи оборону проти половини команд турніру, в тому числі й "Шахтаря". Дивовижно, але ще за часів Карріка їм вдалося взяти 2 перемоги (над "Сабах" і "Ромою"), які просто зараз допомагають тримати достатню для стиків кількість очок. Під керівництвом Почеттіно почали з нічиї проти "Спортінга", з голом від Фернандеша через яму в газоні. Наближення Boxing Day виглядає ще однією лякачкою: ЛЧ у цей період не буде, але чекає аж 5 ігор в Англії за кілька тижнів. А потім вирішальна битва з "Баварією" і "Вільяррералом". Тому навіть плей-оф Ліги чемпіонів під великим питанням.

"Сіті" збереже Лігу чемпіонів. Щодо АПЛ – чекаємо ще місяць

В іншого клубу – "Манчестер Сіті" – справи не краще. Попри те, що команда Марески йде третьою, їхня очна боротьба відбувається не проти лідера чемпіонату, а проти "Брайтона". Сьогодні в них буде перевірка канонірами – ще кілька поразок і клуб випаде навіть із зони єврокубків. Це єдина частина наступного сезону, за яку містяни мають змогу боротися. Бо якщо після скандалу зі 114 порушень буде найжорсткіше покарання для "Сіті" та виключення з АПЛ, їх бан з боку УЄФА майже неможливий. Попри величезну кількість порушень, усі вони були в Англії, тобто це внутрішня юрисдикція. Комісія по справі блакитного "Манчестера", яка має оприлюднити свій вирок через місяць, може залишити команду поза межами еліти. Вилетіти за спортивним принципом буде складно: хоч якось, але містяни збирають перемоги, щоб триматися в топі таблиці. Тому вся увага прикута до питання – а що буде у вердикті?

"Сіті" йде в лідерах АПЛ, ал... Джерело: Manchester City Розгорнути

Коли буде вирішальна стадія?

Вона розпочнеться одразу після фіналу групи ЛЧ. Бо в той момент і "Сіті", і "Юнайтед" побачать свою долю в додаткових турнірах. Якщо МЮ не витримає різдвяний період, то закріпиться у підвалі з потенційно реальним вильотом у Чемпіоншип, бо клуб все ще чекає на бодай другу перемогу. Якщо МС програє апеляцію, то отримає остаточне покарання від комісії, яке не можна буде оскаржити. Шлях на вихід одразу двох "Манчестерів" з англійської еліти близький як ніколи. Просто здійснення такої катастрофи в команд дуже різне.