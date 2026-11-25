"Подивився Усику в очі та зрозумів": чемпіон світу заявив, що українець розбив його мрію

Володар пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) Агит Кабаєл (27-0, 19 КО) висловив розчарування через те, що не зміг побитися з Олександром Усиком (25-0, 16 КО) і здобути титул у бою, а не через відмову українця. 34-річний супертяж із Леверкузена зазначив, що засмутився, коли наш співвітчизник відмовився виходити проти нього на ринг.

Про це Кабаєл розповів в інтерв’ю Boxing Scene. За словами німецького боксера, він не має жодних претензій до Усика, який завдяки своїм результатам і досягненням має повне право діяти так, як вважає найкращим і найефективнішим для своєї видатної кар’єри.

Агит Кабаєл

Олександр Усик із чемпіонськими поясами.

"Це була моя мрія – битися з чемпіоном світу. Я не маю жодних особистих претензій до Усика. Я ставлюся до нього з великою повагою. На мою думку, він один із найвидатніших важковаговиків в історії. Бій не відбувся – що ж, така реальність. Думаю, його не влаштовувала ситуація у надважкій вазі, а крім того, можливо, він вважав, що моє ім’я недостатньо відоме для такого поєдинку. Я подивився Усиу в очі та зрозумів, що йому це нецікаво", – сказав Кабаєл, згадуючи свою дуель поглядів з Олександром у ринзі.

Нагадаємо, наш співвітчизник анонсував зміну дивізіону і назвав американця Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) ідеальним для себе суперником. У відповідь той зухвало відреагував на цей виклик.

Олександр Усик і Агіт Кабаєл.

Давид Бенавідес

Як повідомляв OBOZ.UA, штучний інтелект зробив прогноз на бій Олександра Усика і Давида Бенавідеса.