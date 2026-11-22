Плющенко вигнав дворазову чемпіонку Росії з фігурного катання. Фотофакт

15-річна Олена Костильова більше не тренуватиметься в академії "Ангели Плющенка". 20 листопада 2026 року керівництво школи офіційно виключило дворазову чемпіонку Росії серед юніорів; причиною конфлікту стали претензії до поведінки її матері Ірини Костильової.

Костильова і Плющенко. Джерело: sports.ru

Наказ про виключення підписала генеральна директорка і співвласниця академії Яна Рудковська. У документі підставою для такого рішення вказано "систематичний наклеп матері фігуристки" на адресу Євгена Плющенка, самої Рудковської, тренерського штабу та інших вихованців школи.

Наказ про відрахування. Джерело: sports.ru

Конфлікт між керівництвом академії та родиною спортсменки тривав кілька місяців. На початку листопада 13 батьків інших учнів подали колективну скаргу керівництву школи та до Федерації фігурного катання на ковзанах Росії. Вони висловили невдоволення поведінкою Ірини Костильової, звинувативши її в тому, що вона стежила за тренуваннями інших груп, а згодом публікувала образливі дописи про дітей у соціальних мережах.

Плющенко і Костильова. Джерело: sports.ru

9 листопада академія припинила виплачувати Олені щомісячну стипендію в розмірі 65 тисяч рублів. Методистка школи Олена Благодьорова пояснила це порушенням родиною двох умов договору: публікацією негативних коментарів про академію та тренуваннями на сторонніх ковзанках без погодження з керівництвом. Зокрема, фігуристка виходила на лід у Воронежі.

Олена Костильова. Джерело: sports.ru

Відбулися й кадрові зміни в льодових проєктах. Костильова мала виконати головну роль Герди в новорічній виставі "Снігова королева". Вона вже знялася в рекламному тизері й з’явилася на афішах, однак згодом її виключили зі складу учасників шоу. Рішення ухвалила Рудковська, яка виступає продюсеркою постановки.

Плющенко і Костильова. Джерело: sports.ru

Безпосередньо перед відрахуванням Ірина Костильова повідомила в соціальних мережах, що втратила довіру до Плющенка і її донька більше не виступатиме в проєктах тренера. Після цього Рудковська попередила про можливі жорсткі заходи, а керівництво академії офіційно оформило припинення співпраці.

Ірина Костильова відмовилася... Джерело: Telegram Канал Ірины Костилевой Розгорнути

Олена Костильова займалася під керівництвом Плющенка з 2024 року. За цей час фігуристка двічі поспіль ставала переможницею першості Росії серед юніорів: у 2025 і 2026 роках.

Костильова після перемоги на... Джерело: sports.ru Розгорнути

Водночас нинішній сезон складається для спортсменки непросто. Через травму їй довелося пропустити етапи Гран-прі Росії. Пошкодження потребувало тривалого відновлення, тому фігуристка також не змогла набрати необхідний технічний мінімум для участі в міжнародних змаганнях, попри отримання нейтрального статусу влітку.

Раніше конфлікт намагалися врегулювати представники Федерації фігурного катання на ковзанах Росії на чолі з Антоном Сихарулідзе. Мати спортсменки закликали налагодити стосунки з тренерським штабом і довіряти фахівцям. Також планували розгляд ситуації комітетом з етики.