Північна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги націй

Збірна України з футболу провела в Белфасті один із ключових матчів групового етапу нового розіграшу Ліги націй. Підопічні тренера Андреа Мальдера в суботу, 14 листопада, не змогли взяти реванш у Північної Ірландії за поразку в першому колі.

Зустріч приймав Національний стадіон столиці британської країни. OBOZ.UA вів онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія – Україна.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ – УКРАЇНА

Ліга націй. Дивізіон В

Група 2. 5-й тур

Белфаст, Національний стадіон

Головний арбітр: Франсуа Летексьє (Франція), арбітр VAR: Роберт Шродер (Німеччина)

Північна – Ірландія – Україна – 1:0

Гол: Девлін, 68

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90+5. Все. Україна провалює Лігу націй. В останньому турі битимемося за виживання в дивізіоні В із Грузією.

90+3. Україна потрапляє до третього кошика жеребкування відбору Євро-2028.

90+2. ЗАМІНА. Довбик змінив Кащука.

90+1. Північна Ірландія перетворюється просто на якийсь жах для українців. Не можемо забити вже п’ять офіційних матчів поспіль. І три поразки в останніх матчах.

90. Який сейв від Чарльза! Сікан пробивав з 10 метрів, але воротар господарів був на місці.

88. О. Перший кутовий у матчі українці заробили.

86. Мальдері та його підопічним найближчими тижнями доведеться пережити чимало критики.

85. Сарапій пробив із 27 метрів. На трибуни.

83. Оце так атака! Синчук побіг із м’ячем від чужого штрафного майданчика до центрального кола.

81. ЗАМІНА. Назарина замість Очеретька.

79. Синчук обіграв суперника і... впав.

77. Наскільки ж разючий контраст у ставленні футболістів до гри. Британці просто рвуть.

75. ЗАМІНА. Донлі надто активно щось висловлював рефері.

74. Забарний просто вирішив упасти в боротьбі із суперником. Це просто квінтесенція всієї гри команди.

72. ЗАМІНА. А ні. Є. Яремчук і Судаков пішли. Краснопір і Синчук у грі.

72. Замін від Мальдери поки що немає.

70. Просто ганьба з боку нашої команди.

68. 1:0. Пропускає Україна. Кутовий розіграли господарі. Після нього Девлін без найменших проблем точно пробив із 20 метрів. Навіть ніхто не намагався заблокувати.

67. Трубін перевів м’яч на кутовий після удару Г’юма.

65. Трубін спокійно удар узяв від Гелбрейта.

65. Просто зникли комбінації від наших в атаці.

63. Збивають темп гості.

61. Контратака українців завершилася дальнім ударом Очеретька в рекламні щити.

60. Господарі насіли на ворота Трубіна.

59. Треба визнати, що нашій збірній просто бракує класу, щоб перегравати такого суперника, як Північна Ірландія.

57. В атаці в українців після перерви повний штиль.

54. Прайс слабко пробив. Трубін на місці.

53. Матвієнко під пресингом запулив м’яч в аут.

51. Забарний майстерно підставився під фол у центрі поля.

48. Миколенко вирішив вкинути аут у штрафний майданчик. Захисники легко зняли.

ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ. Україна розіграла з центру поля.

22:45. Повертаємося на "Віндзор Парк".

22:41. 8-3 за ударами та 2-2 за влучаннями у площину.

22:34. В українців залишилося 45+ хвилин, щоб зачепитися за друге місце в групі... Треба забивати.

22:33. ПЕРЕРВА.

45+1. Свистить рефері.

45. Українцям дуже важко грати на другому поверсі.

43. Навіс Очеретька за лицьову пішов...

41. Кутові та вкидання з-за бокової просто паніку біля наших воріт створюють.

39. Прайс не встиг на простріл із правого флангу.

37. Господарі особливо не мудрують. За першої ж нагоди навішують до воріт Трубіна..

35. Простріл від Яремчука у руки воротарю.

33. Тепер уже північноірландці намагалися комбінувати.

31. Яремчук потрапив в офсайд.

30. Просто вибухова середина тайму вийшла.

28. Момент у наших! Сікан вивів на ворота Кащука, але той пробив точно в голкіпера.

27. Ой-ой-ой! Трубін двічі за дві секунди відбиває удари господарів впритул.

25. Північноірландці одразу ж намагаються тиснути.

23. Господарі забили гол після рикошету. Причому наші в цей час були в меншості – Забарний був за межами поля через пошкодження. У підсумку Донлі відправив м’яч у сітку, але на повторах судді побачили офсайд.

22. Забарний зараз отримав неприємного удару.

20. Сікан взагалі непомітний.

18. Рух від українців непоганий. Але все це без ударів.

16. Судаков добре віддав на Кащука, але той не обіграв суперника в чужому штрафному майданчику.

14. Кутовий був у господарів. Навіть без удару.

12. Українці перекочують м’яч поперек поля. Без гостроти.

10. Ярмолюк порушив правила в центрі поля.

8. Спроба удару головою від Яремчука. Неточно.

7. Лише шість разів господарі торкалися м’яча.

6. Всі підбори зараз за підопічними Мальдери.

4. Українці справді тиснуть із перших хвилин.

2. Наші намагаються одразу взяти м’яч під контроль.

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! Господарі ввели м’яч у гру.

4 ХВИЛИНИ ДО МАТЧУ. Гімни країн звучать.

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Виходять команди на поле.

15 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Все готове старту зустрічі.

20 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Якщо не здобудемо три очки сьогодні, то втратимо шанси й на другу позицію.

40 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Тепер нашій команді потрібно боротися за другий рядок, щоб отримати місце в другому кошику під час жеребкування відбору на Євро-2028.

60 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Угорщина обіграла Грузію. Це означає, що українці втратили навіть теоретичні шанси посісти перше місце в групі.

60 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. На арені команди. Виходять на розминку.

75 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Мальдера назвав стартовий склад. Дебютант Олексій Кащук із "Карабаха" вийде з перших хвилин. І буде два форварди.

Стартовий склад збірної України. Джерело: УАФ

105 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Грузія паралельно приймає Угорщину. 0:0 після першого тайму.

2 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Наші сьогодні зіграють у жовтому комплекті.

Форми команд на матч Північн... Розгорнути

8 ГОДИН ДО МАТЧУ. Андреа Мальдера визначився із заявкою на гру. До неї не потрапили захисник Валерій Бондар, а також півзахисники Микола Шапаренко й Олександр Назаренко.

Заявка збірної України. Джерело: УАФ

10 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо всіх любителів футболу. Для збірної України сьогодні настав час Ч у Лізі націй.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ – УКРАЇНА

Уболівальники зможуть побачити пряму трансляцію з Великої Британії завдяки відеосервісу MEGOGO. Трансляція відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший", де її супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів і експертів.

Збірна України з футболу

Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "Megogo Спорт". Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

ПРОГНОЗ НА ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ – УКРАЇНА

Фаворитом зустрічі вважається команда господарів. Ставки на перемогу північноірландців приймаються з коефіцієнтом 2,45. Нічию оцінюють котируванням 3,10. А показники на перемогу збірної України сягають рівня 3,00.

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

СУДДІ НА МАТЧ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ – УКРАЇНА

Обслуговувати зустріч доручили бригаді арбітрів із Франції на чолі із зірковим Франсуа Летексьє. Допомагатимуть йому лайнсмени Сириль Мюньє та Меді Рамуні. Роль четвертого арбітра виконає Жеремі Стінат.

Традиційно на поєдинку буде задіяна система відеоповторів (VAR), за роботою якої стежитиме німець Роберт Шродер.

Північна Ірландія святкує гол

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Північна Ірландія: П.Чарльз – Девлін, Браун, Макконвілл, Девенні – Г’юм, Ш.Чарльз, Гелбрейт – Прайс, Донлі, Маршалл.

Україна: Трубін – Крупський, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Ярмолюк, Очеретько – Назаренко, Судаков, Сікан – Яремчук.

СТАТИСТИКА ЗУСТРІЧЕЙ

Команди провели шість офіційних матчів, і в останніх чотирьох українці йшли з поля без забитих м’ячів. Два останні поєдинки британці виграли – 2:0 на Євро-2016 і 3:0 у першому колі Ліги націй.

Турнірна таблиця групи 2 див... Джерело: "Взбірна" Розгорнути

ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Українцям, щоб продовжити боротьбу за підвищення у класі, потрібно лише перемагати. Навіть нічия з великою ймовірністю закриє "синьо-жовтим" шлях до топ-2.

Як повідомляв OBOZ.UA, Андреа Мальдера змінив склад збірної України на найближчі матчі в Лізі націй.