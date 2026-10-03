"Після першого голу..." Мальдера оцінив фіаско України 0:3 у матчі з Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера не вважає масову ротацію у складі команди причиною розгромної поразки від Північної Ірландії у матчі Ліги націй. Італійський фахівець зазначив, що "синьо-жовті" припустилися занадто багатьох помилок, які й вплинули на підсумковий результат 0:3.

Про це Мальдера заявив на пресконференції в Трнаві, де відбувався поєдинок. Наставник нашої команди підкреслив, що перший гол британської збірної змінив хід поєдинку зовсім не в той бік, на який розраховували українці, але водночас результат виявився дуже суворим.

Збірна України з футболу. Джерело: УАФ

Україна програла матч із Північною Ірландією. Джерело: УАФ

"Я не думаю, що ротація стала причиною такого результату. Ми непогано грали, коли володіли м'ячем, але через кілька помилок пропустили. Потрібно бути уважнішими, бо ці ситуації вплинули на результат. Ми грали без двох основних крайніх захисників. Окремі епізоди дуже важливі, вони можуть змінити хід матчу. Після першого голу, який ми пропустили після кутового, матч перехилився на користь наших суперників. Потрібно прийняти результат і зберігати рівновагу. Результат виявився суворішим, ніж ми того заслуговували", – сказав Мальдера.

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

Українці програли Північній Ірландії. Джерело: УАФ

Зазначимо, що 5 жовтня українці зіграють у Трнаві з командою Угорщини, яка напередодні обіграла Грузію. Тепер у "синьо-жовтих" і мадярів по чотири очки, а у північноірландців – сім пунктів і лідерство у групі.

Як повідомляв OBOZ.UA, французький "Парі Сен-Жермен" вирішив позбутися футболіста збірної України Іллі Забарного.