"Після матчів проти росіянок налітають боти": Марта Костюк зізналась, що її заземляє, як прорвалася до топ-10 і за що цінує дуель зі Світоліною

10-й номер світового рейтингу, титулована українська тенісистка Марта Костюк під час вимушеної паузи у змаганнях встигла на кілька днів зазирнути до Києва й підбити невеличкі підсумки цього сезону, який вже став одним з найуспішніших у її кар'єрі – перемога на 1000-ку в Мадриді, два півфінали турнірів Grand Slam й історичне потрапляння до першої десятки WTA. Хоча, звісно, були і складні періоди.

Костюк, яка наразі відновлюється після травми зап’ястка, розповіла про найкращий матч сезону, атаки російських ботів, віру, яка допомагає їй у найважчі часи, і мрії щодо розвитку свого фонду в Україні.

– Цей приїзд для мене достатньо емоційний. Цього разу все якось по-іншому. Кожного разу, коли я повертаюся додому, у мене інші відчуття. Зараз я, напевне, найбільш емоційна, тому що бачу, як людям важко, які вони втомлені. Мені дуже шкода.

Марта Костюк Джерело: Тарас Безпалий

Втім, я дуже рада бути в Києві. Я дуже люблю Україну і дуже люблю українців. Я обожнюю наших людей і мені, напевне, від цього ще більш боляче.

– Марта, 2026-й став для вас певним проривом. Буквально минулого року у вас був важкий період і прикра серія без перемог, а вже цього – два півфінали Грандслема і потрапляння у топ-10 світового рейтингу. Що, на ваш погляд, змінилося? Що допомогло вам дістатися цих позицій?

– Незважаючи на невдалі серії, ми продовжували працювати. Найбільше фокусувалися на тому, щоб робота залишалася стабільною, незалежно від того, гарний у нас день чи поганий. Думаю, це відіграло найбільшу роль останнім часом, тому що загалом у тенісі дуже мало хороших днів, коли все виходить і всі щасливі. Вміти адаптуватися і брати все можливе від поганих днів, напевно, саме цю якість я найбільше намагалася розвинути.

Марта Костюк

Цей рік хоч і був для мене найкращим, але водночас достатньо складним. У мене було декілька травм, довелось пропустити багато турнірів. Я не можу сказати, що маю конкретну ціль потрапити на Підсумковий. У мене залишаються лише три турніри, на яких я можу кваліфікуватися, – але як усе складеться, я не знаю. Сподіваюся, що взагалі зможу зіграти на цих турнірах.

Я знаю, що зробила все, що могла. І якщо цього року не вийде зіграти на Підсумковому, у мене буде можливість наступного року. Я буду намагатися ще. Але я ніколи не була так близько до нього, тому дуже рада.

Марта Костюк перемогла в Мадриді

Марта Костюк.

– Після Australian Open-2026 ви через травму пропустили Близькосхідну серію й повернулися на корт уже в США. Згодом ви вибороли титул на турнірі WTA 1000 у Мадриді, а потім уперше дісталися півфіналу "Ролан Гаррос". Наскільки ви очікували на такі результати після травми й вимушеної паузи, зокрема на кортах Парижа?

– Я приїжджала на "Ролан Гаррос" вже з двома титулами поспіль, тому, не думаю, що так сильно пам'ятала про Австралію. Хоча пам'ятала, що цілком реально програти вже в першому колі, навіть якщо у тебе два титули підряд (посміхається). Звісно, це нервово: ти приїжджаєш на кожен Грандслем з переживаннями, буває, що щось болить або щось не виходить, але все одно потрібно показувати максимум, на який ти здатен.

У мене не було ні поганих, ні хороших очікувань від "Ролан Гаррос". Я просто намагалась грати матч за матчем. І дійшла до півфіналу.

Марта Костюк

– Який матч сезону ви вважаєте для себе найкращим?

– Думаю, що найяскравішим матчем сезону був поєдинок проти Еліни Світоліної. Це був дуже серйозний, навіть легендарний матч. Питання навіть не в тому, що я виграла, а в тому, як я це зробила. У середині третього сету я повністю взяла ініціативу у свої руки й переломила хід гри. Я розумію, що завдяки такій агресивній грі маю можливість виграти Грандслем. Тому цей матч був для мене важливим саме з погляду того, як я здобула цю перемогу.

Костюк і Світоліна перед чвертьфіналом. Джерело: Roland Garros

Марта Костюк

– Наразі ви стали дуже популярною серед фанатів тенісу за кордоном, і разом з тим в соціальних мережах дуже багато полярних думок через вашу активну політичну позицію. Що ви думаєте про це? Як загалом комунікуєте на іноземну аудиторію? Чи готуєте заздалегідь якісь меседжі?

– Є матчі, перед якими я знаю, що мені потрібно щось сказати. Особливо, якщо це були дуже сильні обстріли, або трапилось щось важливе, про що обов'язково потрібно говорити. Тоді я можу підготуватися, уточнити певні моменти. Але загалом я знаю, про що хочу говорити.

Щодо того, що пишуть люди, то раніше мені було від цього важко. Востаннє – у Брісбені, коли дуже багато хейту полилося через те, що я не згадала Аріну Соболенко у своїй промові й не потиснула їй руку. Знаєте, є спокійніші матчі, а бувають такі, після яких усе дуже швидко розлітається.

Марта Костюк Джерело: Кадр з відедо

Тоді мені було дуже важко. Ввечері після матчу я навіть лежала в ліжку і плакала, тому що просто не могла зрозуміти, чому взагалі немає емпатії, чому люди не розуміють, через що зараз проходять люди в Україні, у яких немає світла, немає тепла. Мені від цього було просто по-людськи важко. Але я знаю свої цінності, знаю, за що стою і про що говорю. Тому зараз мені вже байдуже, що про це пишуть.

Дуже часто після матчів проти росіянок налітають боти. Я цьому радію, тому що розумію: я говорю про важливі речі, які когось дуже сильно тригерять. Настільки, що їм потрібно піднімати проти мене ботоферми. Я цим дуже пишаюся.

Марта Костюк

– А що найчастіше неправильно думають про вас люди, вболівальники?

– Все, що люди припускають під час матчів, у 99% випадків – дуже хибне, бо якщо ти ніколи не грав в теніс, або грав, але і близько не на такому рівні, ти не можеш уявити, скільки нюансів і різних деталей можуть впливати на твій стан, настрій та гру.

Тому в якийсь момент я взагалі перестала щось читати про себе. Хоча зараз буває, що зазираю, і мені дуже смішно від цього. Наприклад, була історія під час "Ролан Гаррос", коли я під час матчу показувала своїй команді два пальці. Що тільки не припускали після цього. А насправді мій фізіо перед матчем дав мені дві різні пляшки з електролітами. На одній з них було написано "2". І він сказав: "Починаєш пити цю пляшку під кінець матчу".

Марта Костюк

У третьому сеті проти Еліни Світоліної був уже якийсь рахунок – чи то 3:2, чи то 5:2. Я повертаюся до Сандри, вказую на свого фізіо і прошу його покликати. Показую йому два пальці, мовляв, мені вже пити другу пляшку чи ще ні. І він відповідає, що так.

Найбільше мені сподобалося, що навіть Сандра тоді не зрозуміла, що я мала на увазі. Ми потім сміялися, тому що я показала їй два пальці, а вона одразу почала дивитись в планшеті статистику другої подачі (сміється). Але мій фізіо моментально все зрозумів. Тому хибних припущень людей дуже багато, і вони бувають дуже смішні.

Марта Костюк Джерело: Тарас Безпалий

Марта Костюк вдало виступає в Мадриді.

– Після одного з матчів на US Open в інтерв'ю на корті підмітили, що ви як промінчик сонця, мовляв, де не з'являється Марта, там от такий позитив. А де ви на все це берете ресурс? Адже, де б зараз не знаходились українці – вдома чи за кордоном – нам всім, дуже непросто. Де ви черпаєте свої сили в найскладніші моменти?

– Я – дуже віруюча людина, я – католик, і коли маю можливість, щодня відвідую службу в церкві. Це мене дуже заземляє і заспокоює. Молитва є частиною кожного мого дня.

Я була в різних станах у своєму житті. Батьки привели мене до церкви дуже рано, але були періоди, коли я від цього відходила, ставила питання. Однак зараз я приділяю цьому дуже багато часу. Я знаю, як віра змінила моє життя і як вона на мене впливає. Це найголовніше, що мені допомагає. Думаю, що зараз терапія потрібна людям в Україні. Якщо є можливість звернутися до неї й використовувати як інструмент підтримки для себе, це хороший інструмент.

Марта Костюк під час турніру. Джерело: Roland Garros

– А які пріоритетні цілі і проєкти зараз у вашого фонду? І якби вам дали необмежений бюджет на розвиток перспективного перспективної ініціативи, що б це було?

– Якщо у нас буде необмежений ресурс, я би весь вклала у наш проєкт "Шкільний матч-пойнт" і, напевно, в інфраструктуру, оскільки її в Україні недостатньо. Водночас я розумію, що під час війни це не найкраща інвестиція, оскільки все швидко може бути знищено. Тому з інфраструктурою треба почекати. А зі "Шкільним матч-пойнтом" є амбітна мрія – охопити 10% українських шкіл. Сподіваюся, можливо, навіть більше. Треба мріяти масштабно (посміхається).