Після демаршу: Роналду оголосив про завершення міжнародної кар’єри

Легендарний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду оголосив, що завершує виступи в національній команді. 41-річний супербомбардир зазначив, що настав час дати дорогу більш молодим і перспективним гравцям.

Про це Роналду оголосив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Минулого місяця він влаштував демарш і залишив розташування збірної після того, як його не випустили на один із матчів Ліги націй і відсторонили від ігор за команду.

Роналду після матчу.

"Дорогі португальці, настав день повернути футболку під номером 7 збірної кожному з нас. Я ніколи не сприймав її як виключно свою. Але протягом 23 років я мав привілей та відповідальність носити її, захищати та брати з собою на стадіони по всьому світу. Сьогодні настала мить передати її майбутньому. Це було непросте рішення, оскільки деякі рішення приймаються не лише головою. Вони приймаються також серцем. Завершується шлях, який розпочався у серпні 2003 року і назавжди змінив моє життя", – пояснив футболіст.

Роналду встановив історичний рекорд на ЧС. Джерело: ФІФА

Роналду забив пенальті у ворота Хорватії.

Роналду дебютував у спарингу зі збірною Казахстану у віці 18 років у 2003-му. Він провів 234 офіційні матчі за національну команду та забив неймовірні 146 голів. Його головним досягненням на міжнародному рівні є перемога на чемпіонаті Європи-2016. Також із Португалією він двічі вигравав Лігу націй.

Кріштіану є єдиним гравцем в історії, який забивав на шістьох чемпіонатах світу. Він є абсолютним рекордсменом континентальних першостей за кількістю матчів (30) і забитих м’ячів (14).