Пішли на брехню: Польща вигнала з країни та оштрафувала каратистів збірної Росії, не допустивши їх до ЧС

Кількох каратистів збірної Росії не допустили в Польщі до молодіжного чемпіонату світу 2026 року, який завершився минулих вихідних. Більше того, сусіди України вислали з країни чотирьох спортсменів із країни-агресора, наклавши на них грошові штрафи.

Про це повідомляє пропагандистське інформаційне агентство ТАСС, не уточнюючи, що росіяни намагалися обдурити польську владу. Для цього, отримавши офіційну відмову виступити на турнірі, каратисти з РФ намагалися потрапити на нього за допомогою віз, отриманих в інших країнах.

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "Коммерсант"

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

"Кілька людей отримали штрафи. Потім їх вислали. Більше жодних заходів у цьому плані не було", – поскаржилися росіяни.

Разом із чотирма російськими каратистами під санкції потрапили й 11 членів збірної Білорусі. Їх також оштрафували та вислали з країни.

Зазначимо, що до цього Нідерланди відмовилися видавати візи лідерам збірної Росії зі спортивної гімнастики для участі в чемпіонаті світу. Це викликало справжній напад істерики в країні-агресорці, де на європейців накинулися з образами та погрозами.

Російські каратисти. Джерело: Федерація карате Росії

Прихильники України закликаю... Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу в підготовці війни проти Росії.