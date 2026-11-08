Перший випадок в історії. "Манчестер Юнайтед" неймовірно розпочав матч АПЛ. Відео

"Манчестер Юнайтед" встановив антирекорд в історії виступів в англійській Прем’єр-лізі, пропустивши два м’ячі в перші чотири хвилини домашнього матчу з "Астон Віллою". На початок четвертої хвилини команда Майкла Керріка поступалася з рахунком 0:2 – такого раніше не траплялося з манкуніанцями в АПЛ.

Манчестер Юнайтед пропустив... Розгорнути

Матч 10-го туру чемпіонату Англії відбувся 8 листопада на стадіоні "Олд Траффорд". Гості відкрили рахунок уже на першій хвилині: Аліссон Едвард скористався першою атакою "Астон Вілли" й відправив м’яч у ворота Сенне Ламменса.

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Не минуло й трьох хвилин, як перевага бірмінгемців стала подвійною. На четвертій хвилині Ніколас Джексон першим опинився на добиванні після того, як Ламменс відбив удар Едварда, і переправив м’яч у сітку.

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За даними OptaJoe, це перший випадок в історії АПЛ, коли "Манчестер Юнайтед" поступався з різницею у два м’ячі вже через три хвилини і 40 секунд після початку матчу.

Таким чином, манкуніанці першими пропустили в п’ятому матчі поспіль у всіх турнірах. До зустрічі з "Астон Віллою" команда програла "Челсі" (0:2), "Борнмуту" (0:3), "Комо" (1:4) і "Ромі" (3:2).

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла

Перед початком 10-го туру "Манчестер Юнайтед" посідав 19-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У дев’яти попередніх матчах чемпіонату команда набрала сім очок.

Примітно, що зустріч з "Астон Віллою" відкривала програму туру. Попри домашній статус матчу, господарі опинилися в ролі наздоганяючих уже на самому початку гри.