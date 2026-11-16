Перша ракетка Росії несподівано звернулася до Світоліної після фіналу Підсумкового турніру

Російська тенісистка Мірра Андрєєва окремо звернулася до Еліни Світоліної після перемоги над нашою співвітчизницею у фіналі Підсумкового турніру. 19-річна уродженка Красноярська зазначила, що українка провела надзвичайно чудовий сезон, вигравши два титули.

Про це Андрєєва заявила у своїй переможній промові на кортах американського Індіан-Веллса, а її слова наводить офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA). Представниця країни-агресорки наголосила, що успіхи Світоліної на тлі повернення до тенісу після народження доньки є справжнім приводом для гордості та прикладом для інших.

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Мірра Андрєєва

"Мої вітання Еліні та її команді з цим неймовірним тижнем. У тебе був фантастичний сезон. Я знаю, як важко програвати у фіналі. У тебе є маленька донька. Ти неймовірна мама, адже змогла повернутися на корт і досягти такого результату. Навіть не можу уявити, наскільки це складно. Вітаю тебе і твою команду. Бажаю успіхів у наступному сезоні", – сказала Андрєєва.

Зазначимо, що Світоліна втретє зіграла у фіналі Підсумкового турніру. Вона вигравала змагання у 2018 році.

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Як повідомляв OBOZ.UA, стало відомо, скільки заробила Еліна Світоліна за виступ на Підсумковому турнірі 2026 року.