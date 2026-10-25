Перша перемога "Прикарпаття-Говерли", поразки "Ніко-Баскета" та "Черкаських Мавп". Результати Суперліги GGBET 25 жовтня

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися чергові поєдинки чемпіонату країни з баскетболу в Суперлізі GGBET. "Прикарпаття-Говерла-КФВ" обіграла "Київ-Баскет" (75:70), у Черкасах "Волинь" була сильнішою за "Черкаських Мавп" (75:66), а БК "Рівне" в драматичному поєдинку здолав "Ніко-Баскет" – 93:84.

Рівне здолав Ніко-Баскет. Миколаєвці були близькими до камбеку, майже відігравши 14 очок відставання, проте підопічні Дениса Спиридонова змогли втримати перемогу в матчі, який відбувся у неділю, 25 жовтня.

Ніко-Баскет – Рівне. Джерело: ФБУ

Миколаїв, СК Надія

Ніко-Баскет – Рівне 84:93 (24:29, 14:23, 27:19, 19:22 )

Ніко-Баскет:Сімпсон (22 + 4 підбирання + 5 передач), Лук’ян (13 + 4 підбирання + 5 передач), Карпюк (20 + 14 підбирань), Сафонов (17 +5 підбирань), Водолазський ( 9 + 2 підбирання + 2 передачі) – старт; Стрижак (2), Гарбар (1 + 2 підбирання).

Рівне:Биков (25 + 3 підбирання + 2 передачі), Джейкобс (2 + 2 підбирання + 7 передач), Тимощук (1 + 3 підбирання + 2 передачі), Бенсон (20 + 8 підбирань + 4 блоки), Ейса (20 + 5 підбирань + 3 передачі) – старт; Поносов (13 + 3 підбирання + 4 передачі), Рябой (8 + 2 підбирання), Триколенко (4 + 6 підбирань + 3 передачі), Шептицький (0).

Ключове з матчу

Команди розпочали дуже активно, від початку набираючи чимало очок: господарі йшли під кільце, успішно прорізаючи оборонні редути гостей. Своєю чергою рівняни агресивно "насипали" з периметра, влучивши 6 з 9 триочкових, враховуючи дальній Бенсона під сирену першої чверті.

У наступній десятихвилинці малюнок гри фактично не змінився. Підопічні Дениса Спиридонова продовжили працювати з-за лінії, поступово збільшуючи перевагу над Ніко-Баскетом, якому все важче давалися вдалі атакувальні дії. У підсумку на велику перерву пішли за рахунку 38-52 на користь БК Рівне. За 20 хвилин протистояння Биков та компанія реалізували 11 з 19 триочкових кидків (57%).

У другій половині гри команда Валентина Берестнєва нарешті почала влучати з периметра – двічі трійку реалізував Водолазький, його доповнили Карпюк та Сімпсон. Гості доклали чимало зусиль і до завершення третьої чверті змогли скоротити відставання від суперника до 6 очок. У фінальному відрізку основного часу Ніко-Баскет продовжив натиск та швидко наблизився до -2, максимально відновивши інтригу в протистоянні. Але у Рівного були свої аргументи. І так – це знову триочкові, які зупинили ривок господарів та допомогли повернути подвійну перевагу за 3:27 до кінця. Після цього миколаєвці вже не змогли оговтатися та зазнали четвертої поразки у сезоні.

Герой матчу

Джавон Бенсон. Легіонер Рівного продовжує демонструвати надзвичайно ефектнивний баскетбол. Сьогодні на його рахунку за 30 хвилин на майданчику – 20 очок (4/4 триочкові, 5/6 з гри), 8 підбирань та 4 блокшоти. Показник ефективності – 33 (найвищий у грі).

У господарів варто відзначити Ярослава Карпюка – бігмен напрацював на дабл-бал (20 + 14 підбирань) та продемонстрував високу ефективність – 27 (другий показник у матчі)

Перша перемога "Прикарпаття-... Джерело: ФБУ Розгорнути

Цифри матчу

17/31 (54%) – головна цифра матчу: саме триочкові Рівного зіграли ключову роль у підсумковій перемозі гостей. Завдяки цим кидкам гості набрали 51 очко.

46:35 – підбирання на користь Ніко-Баскет, зокрема 22 на чужому щиті проти 9.

46:24 – перевага господарів за очками з "фарби".

25:3 – у битві запасних перемогло Рівне. Найбільше з лавки приніс Поносов – 13 очок.

Що далі

У наступному турі Ніко-Баскет на виїзді зіграє проти Запоріжжя та Дніпра. Рівне ж удома прийматиме Хмельницький та Говерлу. Матчі відбудуться 7-8 листопада.

25 жовтня в ПС Будівельник у Черкасах у межах регулярного чемпіонату Суперліги GGBET Волинь обіграла Черкаських Мавп – 75:66. Господарі вели після третьої чверті, однак заключну десятихвилинку гості виграли 27:16.

Черкаські Мавпи – Волинь 66:75 (18:15, 8:14, 24:19, 16:27)

Черкаські Мавпи:Теллі 14 очок + 2 підбирання + 8 передач + 3 перехоплення, Марченко 3 + 2 підбирання + 2 передачі, Голенков 3 + 4 підбирання, Коровяков 10 + 6 підбирань, Комагум 10 + 9 підбирань – старт; Войденко 0, Фесун 0, Упир 11 + 2 передачі + 3 перехоплення, Андрущенко 0, Толмачов 11 + 2 підбирання + 1 передача, Верещака 4 + 2 підбирання, Саєнко 0.

Волинь:Ловінгс 12 очок + 2 передачі, Король 25 + 3 підбирання + 2 передачі, Нікітін 11 + 7 підбирань, Безима 4 + 6 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Клімов 6 + 6 підбирань – старт; Кабанов 3 + 4 підбирання, Третяк 0, Троцик 0, Тимощук 0, Панасюк 0, Товкач 14 + 8 підбирань + 2 передачі.

Ключове з матчу

Перша чверть залишилася за господарями – 18:15, але друга вийшла найнижчою за результативністю в матчі: Черкаські Мавпи набрали вісім очок, і Волинь вийшла вперед, 29:26 на велику перерву. У третій чверті Мавпи відповіли відрізком 24:19 і повернули собі лідерство – 50:48 перед заключною десятихвилинкою, максимальна перевага господарів у матчі становила шість очок. Усе вирішила четверта чверть, яку Волинь виграла 27:16. У цей час свої триочкові реалізував Назар Король, а відрив гостей сягнув максимальних 15 очок.

Під щитами перевага була на боці лучан – 42 підбирання проти 33, а в атаці вони зробили ставку на гру під кільцем: 40 очок з-під щита проти 28 у суперника при 22/39 з двоочкової дистанції. Черкаські Мавпи точніше кидали з-за дуги – 7/20 проти 4/19, але на лінії штрафних поступилися: 13/21 проти 19/25.

Лава запасних Мавп додала 26 очок – по 11 набрали Ілля Упир та Богдан Толмачов. У Волині 14 очок та 8 підбирань на рахунку Сергія Товкача, який вийшов із лави. Джордон Теллі віддав 8 передач, Максим Нікітін зібрав 7 підбирань.

Черкаські Мавпи – Волинь. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Назар Король. За 26:00 на майданчику набрав 25 очок при 8/12 з гри, 3/6 з-за дуги та 6/8 зі штрафних, додавши 3 підбирання та 2 передачі. Усі свої триочкові реалізував у заключній чверті, коли Волинь вирішила долю матчу. Показник ефективності – 22, найвищий у складі гостей.

Цифри матчу

27:16 – рахунок заключної чверті на користь Волині.

25 – очки Назара Короля, найкращий показник матчу.

15 – максимальний відрив Волині.

42 – підбирання Волині проти 33 у Черкаських Мавп.

40:28 – очки з-під щита на користь Волині.

26 – очки лави запасних Черкаських Мавп.

Прикарпаття-Говерла-КФВ – Київ-Баскет. Джерело: ФБУ

В Манежі КФВ в Івано-Франківську Прикарпаття-Говерла-КФВ обіграла Київ-Баскет – 75:70. Господарі виграли три чверті поспіль і здобули першу перемогу в Суперлізі GGBET.

Прикарпаття-Говерла-КФВ – Київ-Баскет 75:70 (16:13, 23:16, 26:23, 10:18)

Прикарпаття-Говерла-КФВ:Чугунов 3 очки + 7 підбирань, Старцев 17 + 4 підбирання + 6 передач, Лесик 4 + 3 підбирання + 3 передачі + 3 блок-шоти, Кузнецов 9 + 6 підбирань + 2 передачі, Горобченко 13 + 2 підбирання + 3 передачі – старт; Дюпін 8 + 6 підбирань + 1 передача + 2 блок-шоти, Говард 15 + 4 підбирання + 2 передачі + 2 перехоплення, Дроздов 0 + 1 передача, Дмитренко 6 + 1 підбирання + 1 блок-шот.

Київ-Баскет:Мей 16 очок + 9 підбирань + 1 передача, Кларді 4 + 6 передач, Бутко 2 + 1 підбирання, Кабацюра 26 + 12 підбирань + 1 перехоплення, Хант 0 + 4 підбирання + 4 передачі – старт; Колаволе 9 + 1 передача, Холод 9 + 6 підбирань + 1 передача, Марків 0 + 1 підбирання, Пирогов 0, Рудий 4 + 1 підбирання.

Ключове з матчу

Господарі повели з перших хвилин і виграли стартову чверть 16:13. У другій десятихвилинці Прикарпаття-Говерла набрала 23 очки проти 16 і пішла на велику перерву з перевагою в десять – 39:29.

Третя чверть стала найрезультативнішою для господарів – 26:23, а максимальний відрив у матчі сягнув 22 очок. Київ-Баскет відповів у заключній десятихвилинці, вигравши її 18:10 і скоротивши відставання до трьох очок, однак переламати хід гри не встиг.

Прикарпаття-Говерла виграла щити – 42 підбирання проти 38, з них 17 на чужому, що дало 12 очок другого шансу проти чотирьох у суперника. Господарі зробили 18 передач проти 13 та шість блок-шотів проти одного.

З гри точніше кидали господарі – 46% проти 41%, зокрема 8/28 з-за дуги проти 4/18. Київ-Баскет мав перевагу на лінії штрафних (18/24 проти 13/24) та в очках з-під щита – 38 проти 24.

Лава запасних Говерли додала 29 очок, 15 із них набрав Рейлон Тівон Говард за 18:46 на майданчику. У складі киян 26 очок та 12 підбирань оформив Ілля Кабацюра, 16 очок і 9 підбирань додав Джавіон Мей.

Прикарпаття-Говерла-КФВ – Київ-Баскет. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Сергій Старцев. За 32:47 на майданчику набрав 17 очок при 6/7 з двоочкової дистанції та додав 4 підбирання і 6 передач – найкращий асистентський показник у складі господарів. Капітан Прикарпаття-Говерли провів найбільше часу на майданчику серед партнерів.

Цифри матчу

22 – максимальний відрив Прикарпаття-Говерли в матчі.

29 – очки лави запасних господарів, 15 із них на рахунку Рейлона Тівона Говарда.

12:4 – очки другого шансу на користь Прикарпаття-Говерли.

6 – блок-шоти господарів (у Київ-Баскета один), з них три в активі Степана Лесика.

26 – очки Іллі Кабацюри, найкращий показник матчу, плюс 12 підбирань.

4/18 – триочкові Київ-Баскета.