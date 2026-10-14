Перша гра на новому стадіоні. До чого готується "Шахтар" проти АЕКа в Лізі чемпіонів і чи допоможе Лондон

Сьогодні продовжиться Ліга чемпіонів! Після учорашнього насиченого дня з успіхами андердогів, здається, що і донецький "Шахтар" має чудові шанси заскочити до першої десятки. Тим паче, там вистачить місця для багатьох команд, адже лідери готові посунутися. Нашим суперником буде грецький АЕК, от тільки чи настільки це прохідний варіант? І чому гірникам слід передусім грати від оборони? OBOZ.UA розповідає всі важливі деталі напередодні другого туру ЛЧ.

"Шахтарю" дуже потрібна ця Ліга чемпіонів

Українці прибули до Лондона, де гратимуть домашні ігри на "Стемфорд Бридж", ще в суботу, дуже заздалегідь після розгрому "Вереса". Такий матч УПЛ не особливо допоміг підготуватися до єврокубків, тому важливо було заздалегідь приїхати на відповідальний міжнародний матч. Кожного дня були тренування, де Арда Туран зробив акцент на утримання м’яча, тактичну роботу та відпрацювання пасів. Сам тренер каже, що така домашня арена має зарядити гравців на успіх, адже вона має величну історію:

Для нас це було б мрією. Якщо замислитися, перевага домашнього поля має велике значення, а наразі ми її не маємо. Коли ми граємо перед 40 тисячами вболівальників, це, звісно, допомагає. Але для нас це мрія, і ми стараємося заради наших уболівальників в Україні. Це не лише про футбол, і ми намагатимемося віддати їм якомога більше Арда Туран, головний тренер ФК "Шахтар"

Щодо набору можливих футболістів – недоступні тільки Азаров, Грам і Марлон Сантос. Усі інші футболісти готові до матчу, а це солідний набір для комбінування, особливо після такої довгої перерви без великого футболу для більшості гравців. Для "Шахтаря" участь у Лізі чемпіонів – золотий квиток до розвитку команди, бо вдома поки що нав’язує боротьбу тільки "Полісся". Особливо, коли чекає ще так багато ігор єврокубків.

На Лігу чемпіонів гірники по... Джерело: ФК "Шахтар" Розгорнути

Наші суперники – лідери свого чемпіонату

У другому турі ЛЧ українці зустрінуться з майже лідером грецької Суперліги. АЕК іде на 2-му місці та після 6 ігор лишається єдиною командою, яка там ще не поступалася. Попереду на один бал "Панатінаїкос", просто наші майбутні суперники зловили випадкові нічиї проти аутсайдерів. Треба пам’ятати що в Афінах грає варіативна команда і забивають багато гравців, 8 футболістів відзначилися хоча б раз (у "Шахтаря", для порівняння, десятеро). Основні в атаці двоє – Варга та Йович, у кожного по 4 голи в чемпіонаті.

У минулій грі Ліги чемпіонів АЕК був доволі сильним, але не результативним. Завдяки одному голу від півзахисника Маріна переграли ЛАСК, однак з іншого боку теж була відповідь. Саме Марін буде головною загрозою для гірників, бо футболіст буквально відпрацював на все поле. З іншого боку, афіняни можуть запанікувати під тиском, а це завдання для Очеретька та Назарини. Якщо суперник гарно захищається – це ускладнення навіть для агресивних греків.

АЕК теж їде на матч ЛЧ після... Джерело: АЕК Розгорнути

Дешеві очки для ЛЧ і рейтингу УЄФА

Перед початком туру "Шахтар" був просто посередині, 18 місце. У таблиці відчутні стрибки будуть до 5 туру, допоки кожен гол впливає на положення. Наприклад, на вершині таблиці "Комо", "Штутгарт" і "Спортінг", а "Баварія" взяла різницю м’ячів з "Буде" для того, щоб потім отримати повні ворота м’ячів від "Вікінга". А ще злетів "Сабах", який виборов упевнену першу перемогу. Але в усіх все одно поки маленька різниця по очках. Тому зазирати в таблицю просто зараз не радимо. А от гірники просто зобов’язані брати дешеві бали для майбутнього: греки, турки та португальці для гірників будуть як ПСВ на початку групи. Особливо, коли на фініші нас чекає "Реал". Вершкові до того часу теж можуть мати певні проблеми, якщо Моуріньо не вилікує команду. Чи почався процес перевіримо сьогодні, у них гра проти "Роми".

Греки на тренуванні в Лондоні. Джерело: АЕК

Чи допоможе Лондон?

Те, що домашні матчі гратимуть у Лондоні – класна стратегія. Це не тільки великий і важливий для турніру стадіон, це ще й мотивація для самих гравців. "Шахтар" привезе до Лондона щонайменше 4 матчі ЛЧ, вже лідера турніру "Спортінг" і "Фенербахче". Здається, тепер магніт на трибуни для місцевих забезпечений. Українська аудиторія там велика, тому на 40-тисячний стадіон чекаємо багато забитих місць. Від великого футболу в Лондоні виграє і сама Україна. Чому? Читайте тут.

"Мати шанс грати тут, представляти "Шахтар" – це величезний привілей для нас. І для нас, футболістів, це є втіленням дитячої мрії. Сподіваємося здобути перемогу, як і завжди має бути в "Шахтарі", й докладемо всіх зусиль задля того, щоб досягти такого результату. Прагнемо грати у своєму стилі й дотримуватися власної філософії. Гадаю, завтра ми залишимо поле з трьома очками, показавши також найвищий рівень футболу, який ми намагаємося створити" Педріньо, футболіст "Шахтаря"

Коли та де дивитися матч?

Зустріч другого туру Ліги чемпіонів – "Шахтаря" з АЕКом – буде сьогодні, 14 жовтня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок гри о 22:00 за Києвом). Гру покаже MEGOGO.