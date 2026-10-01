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Перша дуель Ф'юрі та Джошуа завершилася несподіваним результатом. Відео

Максим Іншаков

Поєдинок має відбутися 11 грудня

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа вперше зустрілися віч-на-віч на офіційному заході напередодні довгоочікуваного британського супербою. Замість очікуваної напруги та конфлікту їхня дуель поглядів завершилася жартами, сміхом та рукостисканням.

Дуель завершилася сміхом

Стартова прес-конференція, присвячена поєдинку двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі, відбулася 30 вересня в Лондоні. Головною подією заходу стала перша офіційна дуель поглядів між боксерами.

Ф'юрі та Джошуа понад хвилину дивилися один одному в очі. При цьому Тайсон постійно щось говорив супернику і намагався здаватися вищим. Перед тим як розійтися, Джошуа жартома доторкнувся до живота Ф'юрі та почухав його. Тайсон відреагував сміхом, після чого боксери обмінялися рукостисканням і спокійно завершили церемонію.

Незважаючи на дружню сцену під час дуелі поглядів, на пресконференції Ф'юрі був значно різкішим. "Циганський король" згадав спільні спаринги з Джошуа в аматорські роки й заявив, що добре пам’ятає події тих тренувань.

"Я свого часу спарингував із багатьма боксерами-аматорами й завжди висловлювався про кожного з повагою. Але Ей-Джей був у тому рингу, і він чудово знає, що сталося. Він побоксував три-чотири раунди, а потім просто вийшов, і я спарингував уже з його приятелем. Це чиста правда, навіщо мені брехати?" – сказав Ф’юрі.

Тайсон Ф’юрі

Він також згадав історію з годинником Rolex, який, за його словами, отримав після одного зі спарингів.

"Пам’ятаєте історію про годинник Rolex? Була умова: хто зможе його впустити, той отримає Rolex. І вгадайте що? Я вийшов із тієї будівлі з тим клятим годинником на руці! Я пам’ятаю, як Ей-Джея неабияк лупцювали по корпусу і як він підтискав коліна в кутку рингу", – заявив британець.

Ф’юрі та Джошуа

Говорячи про майбутній поєдинок, Ф'юрі підкреслив його особливе значення для своєї кар'єри.

"Коли двоє чоловіків виходять на ринг, щоб битися віч-на-віч, і намагаються вибити одне з одного всю дурість, жодні рейтинги вже не мають значення. Кожен бій важливий, але поєдинок проти Ей-Джея стане найважливішим боєм у моєму житті", – зазначив він.

На завершення прес-конференції Тайсон навіть запропонував супернику після бою разом випити по пінті Guinness.

Джошуа на випади опонента реагував спокійно і з посмішкою. Він підтвердив історію з годинником, але нагадав, що той спаринг запам’ятався не лише цим епізодом.

"Так, він дійсно покинув ринг із годинником Rolex, ось тільки пішов він звідти ще й із величезним синяком під оком", – відповів Джошуа.

Джошуа готовий до бою з Ф’юрі

За словами Ентоні, він не надає великого значення давнім подіям у тренажерному залі.

"Чесно кажучи, я цього навіть до кінця не пам’ятаю, це було так багато років тому. У нього спогадів про цю подію чомусь набагато більше, ніж у мене. Для мене це був звичайний робочий день – те, для чого я народився. Це Тайсон потім зайшов в інтернет і почав усім розповідати про свій досвід. Спарринг є спаррингом, і всі історії із залу мають залишатися в залі. Все, що має значення зараз, – це ніч бою 11 грудня", – заявив британець.

Також Джошуа прокоментував поведінку суперника на пресконференціях.

"Усі ці його витівки на прес-конференціях, позування, руки за спиною – мені це навіть подобається, це весело. Це його робота, він тут як артист на розігріві. Моє ж завдання – вийти й завершити це шоу", – сказав Ентоні.

Джошуа готовий до бою з Ф’юрі

Поєдинок Ф'юрі та Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі. На кону стоятиме вакантний титул WBA Super у надважкій вазі.

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