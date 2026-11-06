Перемога в одне очко: матч Суперліги GGBET завершився справжньою драмою

БК "Волинь" у напруженому матчі на домашньому паркеті здолала БК "Хмельницький", обігравши гостей з різницею в одне очко. Це друга поспіль перемога для підопічних Нікіти Воєводи.

Матч розпочався з ініціативи господарів, які за рахунок триочкових та швидких відривів, змогли створити стартову перевагу, яку гості до кінця першої чверті фактично "з’їли", залишивши "Волині" лише одне очко відриву. Разом із цим підопічні Воєводи мінімально надолужили втрачене в другому відрізку гри, гарно розпочавши та завершивши десятихвилинку. Панасюк відкрив чверть триочковим із кута, а Ловінгс її закрив лейапом під сирену – 37:32.

У третьому відрізку господарі зберегли свою перевагу і навіть зовсім трішки збільшили її. Проте, традиційно, у "Волині" в останній десятихвилинці розпочалися серйозні проблеми. Попри чудову гру з периметра Назара Короля, лучани постійно дозволяли триматися команді Ганни Шликової на відстані одного-двох володінь і наприкінці матчу Хмельницький майже скористався становищем та ледь не вирвав перемогу в клатчі. У перестрілці штрафними доля усміхнулася "Волині", яка здобула мінімальну та складну перемогу над новачком Суперліги.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Луцьк, ВОДЮСШ

"Волинь" – "Хмельницький" – 73:72 (20:19, 17:13, 16:15, 20:25)