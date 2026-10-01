Перемога "Київ-Баскета" та успіх "Рівне-Dream". В Україні розпочався новий сезон Суперліги GGBET. Результати 1 жовтня

Перемога "Київ-Баскета" та у...

В Україні стартував новий сезон баскетбольного чемпіоната в Суперлізі GGBET. У першій грі Рівне-Dream переміг Харківські Соколи – 93:81. Для обох команд ця зустріч стала повторенням бронзової серії минулого сезону.

Рівне-Dream-ОШВСМ – Харківські Соколи Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

Перша чверть залишилася за гостями – 21:18, і до середини другої команди йшли поряд. Перелом стався у другій половині: рівняни виграли третю чверть 24:23 і вийшли вперед, а в заключні 10 хвилин закріпили перевагу, взявши відрізок 28:21. Максимальний відрив господарів склав 16 очок. Найдовша серія в матчі теж на рахунку рівнян – 9 очок поспіль.

Герой матчу

Дмитро Триколенко став найкращим гравцем зустрічі: 20 очок при 80% реалізації з гри (8/10, зокрема 8/9 двоочкових), 6 підбирань, 2 перехоплення, блок-шот та 25 балів ефективності за 30 хвилин. Центровий також жодного разу не промахнувся з лінії штрафних – 4/4.

Дмитро Тимощук додав 17 очок (7/11 з гри), а Демаріус Джейкобс оформив 14 очок, 3 передачі та 4 блок-шоти – більше, ніж уся команда суперника. З лави вагомий внесок зробив Віталій Биков – 18 очок при 4/9 із-за дуги.

У складі Соколів найрезультативнішим став Артем Романиця – 19 очок, 8 підбирань, 3 передачі та 24 бали ефективності.

Відзначимо, що в РІвного пропускав матч американський новачок Таріг Ейса, який продовжує відновлення після травми, а в Соколів не грав форварда Денис Клевзуник.

Рівне-Dream-ОШВСМ – Харківські Соколи Джерело: ФБУ

Цифри матчу

56% проти 39% – реалізація кидків із гри. Рівняни влучили 20 із 29 двоочкових (68%) і 15 із 33 триочкових (45%).

40:28 – очки в трисекундній зоні на користь господарів.

19:11 – очки після втрат суперника. Рівне зробило 8 перехоплень проти 6 і віддало 20 передач проти 16.

27:11 – очки лави запасних. Один лише Биков набрав більше, ніж уся лава Соколів.

41:33 – перевага харків'ян на щиті, зокрема 19 підбирань у нападі та 15 очок другого шансу проти 12. Гості також виграли швидкий напад – 13:7.

Що далі

Наступного туру Рівне-Dream зіграє вдома проти Київ-Баскета (2 жовтня, 17:30), а Харківські Соколи вирушать до Луцька на матч із Волинню (2 жовтня, 18:00).

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат. 1-й тур

Рівне, ДЮСШ №4

Рівне-Dream-ОШВСМ – Харківські Соколи 93:81 (18:21, 23:16, 24:23, 28:21)

Рівне-Dream-ОШВСМ: Триколенко (20 + 6 підбирань), Тимощук (17), Джейкобс (14 + 4 блок-шоти), Сміт (9 + 6 підбирань), Рябой (6 + 5 підбирань + 4 передачі) – старт; Биков (18 + 4 передачі), Шептицький (7 + 5 підбирань), Поносов (2), Стрижак (0), Кравченко (0)

Харківські Соколи: Романиця (19 + 8 підбирань), Сушкін (18), Безима (17), Клебан (8 + 6 підбирань), Хохоник (8 + 7 передач) – старт; Ліщина (7), Сандул (4 + 11 підбирань), Соловйов (0), Змієвський (0)

Київ-Баскет розпочав новий с... Джерело: ФБУ Розгорнути

У другій грі столичний Київ-Баскет розпочав новий сезон з виїзної перемоги над Волинню з рахунком 89:82.

Ключове з матчу

Матч краще почали господарі, але Київ-Баскет завершив першу чверть 16:3 і далі контролював гру. Кияни тричі в матчі досягали переваги +10, але Волинь билась до останнього і в кінцівці до мінімуму скоротила відставання. Останні дві хвилини починались за рахунку 82:83 на користь киян, які втім зібраніше провели вирішальні хвилини, вигравши цей відрізок 6:0.

Герой матчу

У переможців на результат вплинула в першу чергу трійка Джавіона Мея (20 очок, 7 підбирань), Кемерона Кларді (21 очко) та Іллі Кабацюри (19 очок).

У Волинь дабл-дабл оформили Тадж Твіт (13 очок, 14 підбирань) і Максим Нікітін (12 очок, 10 підбирань), а найрезультативнішим став Назар Король з 20 очками.

Волинь – Київ-Баскет 82:89 Джерело: ФБУ

Цифри матчу

10/21 – 47% – реалізація три очкових гравців Київ-Баскета в цьому матчі. З-за дуги забивали п’ять гравців, а найбільше забив Кемерон Кларді, у якого 4/8 дальніх кидків.

46-32 – Волинь виграла підбирання в цьому матчі, в тому числі луцька команда зібрала 20 підбирань на чужому щиті, тоді як кияни на своєму щиті зробили 19 підбирань

10 втрат з 24 командних у захисника Волині Ігора Клімова. Київ-Баскет зробив 14 втрат за весь матч

26 очок після втрат суперника набрали гравці Київ-Баскета, у Волині цей показник – 15 очок

11-3 Київ-Баскет був кращим за очками у швидких відривах

14 очок набрала лава запасних Волині, з яких 12 очок у Ростислава Кабанова. У киян зіграли 11 гравців і лише Мар'ян Рудий не набрав жодного очка.

Волинь – Київ-Баскет 82:89 Джерело: ФБУ

Що далі

Вже завтра, 2 жовтня, Київ-Баскет зіграє проти Рівного в матчі двох переможців першого ігрового дня (початок о 17:30). Волинь в цей же день прийматиме Харківські Соколи (початок матчу о 18:00).

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат. 1-й тур

Луцьк, ОДЮСШ

Волинь – Київ-Баскет 82:89 (21:28, 21:15, 24:30, 16:16)

Волинь:Король 20, Клімов 16, Твітт 13 + 14 підбирань, Нікітін 12 + 10 підбирань, Безима 7 + 5 підбирань – старт; Кабанов 12, Третяк 2, Товкач 0, Троцик 0

Київ-Баскет:Кларді 21, Мей 20 + 7 підбирань, Кабацюра 19, Хант 7, Бутко 2 – старт; Колаволе 6, Марків 6, Холод 5, Маліч 2, Лихой 1, Рудий 0