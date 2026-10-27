Передумав. Монфіс ухвалив несподіване рішення після розлучення зі Світоліною

Гаель Монфіс приїде на турнір серії Masters 1000 у Парижі, хоча раніше достроково завершив професійну кар’єру. 40-річний французький тенісист погодився на запрошення організаторів і проведе прощальну церемонію перед місцевими вболівальниками.

Спочатку Монфіс планував завершити кар’єру наприкінці сезону 2026 року, виступивши на домашніх турнірах у Ліоні та Парижі. Однак у жовтні він відмовився від подальших змагань і повідомив Міжнародне агентство з чесності в тенісі (ITIA) про завершення виступів. Його останнім професійним матчем стала зустріч другого кола US Open-2026.

Попри дострокове завершення кар’єри, тенісист передумав відмовлятися від зустрічі з паризькою публікою. Організатори турніру підготували церемонію вшанування Монфіса, яка має відбутися 3 листопада на центральному корті в Берсі, одразу після першого матчу вечірньої сесії, запланованої на 19:00.

Гаель Монфіс. Джерело: instagram.com/iamgaelmonfils/

Рішення піти з тенісу раніше запланованого терміну француз пояснив особистими обставинами. 26 жовтня під час трансляції на Twitch він розповів, що після розставання з Еліною Світоліною йому стало важко повноцінно тренуватися та дотримуватися звичного режиму харчування.

Гаель Монфіс розстався з Еліною Світоліною. Джерело: instagram.com/iamgaelmonfils/

Українська тенісистка оголосила про припинення п’ятирічного шлюбу 19 жовтня. У спільній заяві пара повідомила про розставання. У колишнього подружжя є чотирирічна донька Скай, заради якої вони продовжують підтримувати спілкування.

Світоліна зі Скай і Гаелем

Монфіс також виступив на захист Світоліної після критики на її адресу в соціальних мережах. Француз назвав такі нападки несправедливими.